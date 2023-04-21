Jovem diz que vende drogas e é morto a tiros no Centro de Vitória

Ryan Henrique Ferreira dos Reis, de 19 anos, morto a tiros perto do Parque Moscoso Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos, identificado como Ryan Henrique Ferreira dos Reis, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (21), em um bar nas proximidades do Parque Moscoso, em Vitória , após dizer que vendia entorpecentes. Ele morava com a avó, de 63 anos, em uma casa no Centro da Capital.

O registro da ocorrência feito com informações dadas por populares narra que um grupo de pessoas estava em frente a um bar, na Avenida República, próximo do Parque Moscoso, quando um indivíduo de camisa verde, boné azul e descalço saiu de um táxi da Capital, que havia parado na Rua Padre José de Anchieta, e foi em direção ao grupo perguntar se alguém tinha entorpecente para comercializar.

Nesse momento, Ryan teria respondido que possuía. Foi quando o indivíduo, que havia saído do táxi, disparou contra o jovem. A vítima ainda tentou correr, mas caiu já atingido pelos disparos em uma rua lateral. Testemunhas relataram que após atirar contra Ryan, o criminoso voltou para dentro do táxi e fugiu do local.

Jovem é morto perto de bar nas proximidades do Parque Moscoso Crédito: Google Maps

A avó da vítima, de 63 anos, foi até o local do crime e informou que o neto estava em casa até as 23h, com o irmão de 17 anos, mas que ela dormiu e não sabia precisar quando ele deixou o imóvel e foi para a rua.

Segundo a avó, o neto saiu do sistema prisional há um mês, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), na manhã desta sexta-feira (21). A pasta explicou que o jovem tem registro de entradas e saídas a partir de fevereiro de 2022, pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), e foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em março de 2023.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.