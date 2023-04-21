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Perto do Parque Moscoso

Jovem diz que vende drogas e é morto a tiros no Centro de Vitória

Homem chegou ao estabelecimento de táxi e perguntou a um grupo de pessoas se alguém vendia entorpecente, um jovem respondeu que sim, e foi assassinado a tiros pelo criminoso

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 10:10

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 abr 2023 às 10:10
Ryan Henrique Ferreira dos Reis, de 19 anos, morto a tiros perto do Parque Moscoso, após dizer que vendia drogas
Ryan Henrique Ferreira dos Reis, de 19 anos, morto a tiros perto do Parque Moscoso Crédito: Reprodução
Um jovem de 19 anos, identificado como Ryan Henrique Ferreira dos Reis, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (21), em um bar nas proximidades do Parque Moscoso, em Vitória, após dizer que vendia entorpecentes. Ele morava com a avó, de 63 anos, em uma casa no Centro da Capital. 
O registro da ocorrência feito com informações dadas por populares narra que um grupo de pessoas estava em frente a um bar, na Avenida República, próximo do Parque Moscoso, quando um indivíduo de camisa verde, boné azul e descalço saiu de um táxi da Capital, que havia parado na Rua Padre José de Anchieta, e foi em direção ao grupo perguntar se alguém tinha entorpecente para comercializar.
Nesse momento, Ryan teria respondido que possuía. Foi quando o indivíduo, que havia saído do táxi, disparou contra o jovem. A vítima ainda tentou correr, mas caiu já atingido pelos disparos em uma rua lateral. Testemunhas relataram que após atirar contra Ryan, o criminoso voltou para dentro do táxi e fugiu do local.
Jovem é morto perto de bar nas proximidades do Parque Moscoso
Jovem é morto perto de bar nas proximidades do Parque Moscoso Crédito: Google Maps
A avó da vítima, de 63 anos, foi até o local do crime e informou que o neto estava em casa até as 23h, com o irmão de 17 anos, mas que ela dormiu e não sabia precisar quando ele deixou o imóvel e foi para a rua.
Segundo a avó, o neto saiu do sistema prisional há um mês, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na manhã desta sexta-feira (21). A pasta explicou que o jovem tem registro de entradas e saídas a partir de fevereiro de 2022, pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), e foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em março de 2023.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou o texto da corporação. 

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