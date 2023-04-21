Casal de moto é perseguido e morto após deixar casa de shows em Vitória

Casal de moto é morto a tiros perto do Santuário de Santo Antônio Crédito: Fabrício Christ

Um casal foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (21), perto do Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória . Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 29, estavam em uma moto e trafegavam pela Rodovia Serafim Derenzi quando foram perseguidos e alvo de tiros. Até as 8h30, os corpos continuavam no local do crime, aguardando a perícia da Polícia Civil

Testemunhas relataram para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o casal havia saído de moto de uma festa em uma casa de shows no bairro Grande Vitória e foram perseguidos por um criminoso também em uma moto.

Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 29, mortos a tiros em Santo Antônio Crédito: Reprodução

Os populares relataram ainda que, quando o motociclista com a companheira percebeu que estava sendo perseguido, ele acelerou para fugir, mas ao passar por um quebra-molas, já na altura de uma oficina em Santo Antônio, perdeu o controle da moto e bateu em um poste.

Nesse momento, o casal caiu e o criminoso disparou cerca de sete vezes contra os dois. Após os disparos, pessoas que estavam com o casal na festa encontram os dois caídos na rodovia, começaram a se desesperar e chamaram os familiares avisando-os sobre a morte do casal.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas, uma mulher de 22 anos e um homem de 29 anos, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.