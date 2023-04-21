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Em Santo Antônio

Casal de moto é perseguido e morto após deixar casa de shows em Vitória

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (21). Testemunhas relataram que os dois foram perseguidos por um motociclista armado

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 08:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 abr 2023 às 08:46
Casal de moto é morto a tiros perto do Santuário de Santo Antônio
Casal de moto é morto a tiros perto do Santuário de Santo Antônio Crédito: Fabrício Christ
Um casal foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (21), perto do Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 29, estavam em uma moto e trafegavam pela Rodovia Serafim Derenzi quando foram perseguidos e alvo de tiros. Até as 8h30, os corpos continuavam no local do crime, aguardando a perícia da Polícia Civil
Testemunhas relataram para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o casal havia saído de moto de uma festa em uma casa de shows no bairro Grande Vitória e foram perseguidos por um criminoso também em uma moto.
Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 28, mortos a tiros em Santo Antônio
Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 29, mortos a tiros em Santo Antônio Crédito: Reprodução
Os populares relataram ainda que, quando o motociclista com a companheira percebeu que estava sendo perseguido, ele acelerou para fugir, mas ao passar por um quebra-molas, já na altura de uma oficina em Santo Antônio, perdeu o controle da moto e bateu em um poste.
Nesse momento, o casal caiu e o criminoso disparou cerca de sete vezes contra os dois. Após os disparos, pessoas que estavam com o casal na festa encontram os dois caídos na rodovia, começaram a se desesperar e chamaram os familiares avisando-os sobre a morte do casal.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas, uma mulher de 22 anos e um homem de 29 anos, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação. 

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