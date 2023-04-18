Jovem morre em acidente entre moto e carreta na BR 101 na Serra

Km 267 da BR 101, em Carapina na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma carreta, no km 269 da BR 101 (início da Rodovia do Contorno), em Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na madrugada desta terça-feira (18).

A PRF informou que foi acionada por volta de 2h20. De acordo com a corporação, a vítima seguia pela rodovia em uma Honda | XRE 300, sentido Serra Sede, quando a carreta cruzou a pista e atingiu a lateral da moto. O motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu no local.

Outro acidente

A cerca de três quilômetros do local, no km 266 da BR 101, na região de Laranjeiras, na Serra, outra colisão foi registrada, na manhã desta terça-feira. Devido ao acidente – entre um Jeep Compass e um veículo dos Correios – um semáforo caiu e a Eco101, que administra a via, está sinalizando o trecho.