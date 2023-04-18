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Carapina

Jovem morre em acidente entre moto e carreta na BR 101 na Serra

Segundo a PRF,  a vítima seguia pela rodovia em uma Honda | XRE 300, sentido Serra Sede, quando a carreta cruzou a pista e atingiu a lateral da moto

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 07:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2023 às 07:48
Km 267 da BR 101, em Carapina na Serra
Km 267 da BR 101, em Carapina na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View
Um jovem de 22 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma carreta, no km 269 da BR 101 (início da Rodovia do Contorno), em Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na madrugada desta terça-feira (18). 
A PRF informou que foi acionada por volta de 2h20. De acordo com a corporação, a vítima seguia pela rodovia em uma Honda | XRE 300, sentido Serra Sede, quando a carreta cruzou a pista e atingiu a lateral da moto. O motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu no local.

Outro acidente

A cerca de três quilômetros do local, no km 266 da BR 101, na região de Laranjeiras, na Serra, outra colisão foi registrada, na manhã desta terça-feira. Devido ao acidente – entre um Jeep Compass e um veículo dos Correios – um semáforo caiu e a Eco101, que administra a via, está sinalizando o trecho.
Por conta da batida, o trânsito no sentido Serra Sede está prejudicado, mas fluindo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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