Motorista morre após bater em cerca e ser arremessado do carro em Linhares

Um motorista, que não teve o nome e idade divulgados, morreu após o veículo em que estava bater contra uma cerca, na noite deste sábado (22), em Linhares, no Norte do Estado. O carona do veículo foi socorrido por pessoas que passaram pelo local, e o Corpo de Bombeiros nem chegou a ser acionado.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção na ES 248, na altura do bairro Aviso, e colidiu com uma cerca. Devido ao impacto, o motorista, que não usava cinto de segurança, acabou sendo arremessado para fora do veículo e teve o óbito confirmado no local. Ainda foi constatado pela PM que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Outra vítima que estava no veículo, um homem de 29 anos, foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 20h25. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.