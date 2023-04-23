PM: briga por território e prisão de traficantes motivaram crimes em Vila Velha

Homem de 24 anos foi morto no bairro São Conrado, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

A disputa de territórios entre as facções conhecidas como Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Família Capixaba, somada à prisão de quatro traficantes nos últimos dias, são os motivos que Polícia Militar aponta para explicar a recente onda de violência registrada na região 5, da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

Em um dos episódios mais recentes, um homem de 24 anos, que passava de bicicleta pelo bairro São Conrado, foi morto a tiros por bandidos em um carro, no início da tarde de sábado (22).

Também no sábado, pela manhã, um policial penal foi alvo de um ataque a tiros no bairro Barramares. O crime aconteceu em uma rua perto de onde um adolescente de 17 anos foi morto a tiros e um pescador ficou baleado na noite de sexta-feira (21).

Em entrevista coletiva na tarde deste domingo (23), o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, falou sobre as ocorrências e destacou que uma série de ações estão sendo desenvolvidas pela polícia para inibir a criminalidade no local e no Estado.

Um dos destaques citados foi a Operação Tiradentes, implementada pela Polícia Militar desde a quinta-feira (20), até as 23h59 deste domingo (23). Segundo Caus, mais de 6 mil homens e 670 viaturas se revezam nas ruas, sobretudo nas áreas de grande circulação de pessoas.

O balanço das ocorrências ainda não está fechado, mas chama a atenção o número de mortes na região da Grande Terra Vermelha durante o feriado.

“Hoje é a região mais disputada da Grande Vitória. Essas disputas também já ocorreram em outras áreas onde nós fizemos a mesma metodologia de prevenção e repressão, que deram certo. Se você não prende as lideranças, se você não prende o gerente, se você não prende o pessoal com mandado de prisão, obviamente que vai perpetuar essa ação durante bastante tempo. Mas já cumprimos 23 mandados de prisão daquela região, o que denota claramente que nós estamos atuando.”

No total, mais de 656 operações já foram feitas na região, de acordo com o comandante da PM, resultando em 23 prisões de indivíduos com mandado em aberto e apreensão de 19 armas, incluindo um fuzil.

“O que tem ali é uma guerra no Primeiro Comando de Vitória disputando território com o PCC, comando ligado à Família Capixaba. É o que acontece na região de Vitória, Serra, Cariacica, e, inclusive, em outros municípios no interior do Estado.”

O reforço do policiamento ostensivo na região também está sendo realizado, para garantir maior segurança aos moradores e a fim de realizar outras prisões, inclusive de lideranças coordenando os ataques.

“Eles ficaram mais latentes depois da prisão da liderança do Primeiro Comando de Vitória na região. E, obviamente, quando você prende quatro grandes lideranças, entre elas o Frajola, você enfraquece, em tese, esse grupo criminoso, então outro grupo criminoso numa relação de disputa territorial, principalmente de boca de fumo, começa a tentar tomar essas regiões, e aí tem ataques.”