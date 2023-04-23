Homem é morto a tiros em Vitória e ES chega a 10 homicídios no feriadão

Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes,

, Vila Velha, na madrugada de sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.

O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha. Em seguida, os policiais foram informados que outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada.