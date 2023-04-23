Homem é morto a tiros em Vitória e ES chega a 10 homicídios no feriadão

O feriadão iniciado na sexta-feira (21) está sendo marcado pela violência no Espírito Santo. Com a morte de um homem nas primeiras horas da manhã deste domingo (23), em uma rua do bairro Bela Vista, em Vitória, o Estado contabiliza, pelo menos, dez homicídios nos últimos três dias.
No levantamento feito por A Gazeta com base nas reportagens publicadas neste fim de semana, é possível constatar que o dia mais sangrento foi a sexta-feira (21), em Vila Velha. Foram quatro homicídios na cidade canela-verde. Em relação às regiões, a Grande Vitória concentrou oito dos dez assassinatos ocorridos no Estado.
Em todos esses casos, a Polícia Civil destacou que investiga as ocorrências, sem detalhar ainda as motivações para os crimes. A corporação relembra também que a população pode ajudar, denunciando pelo Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. Relembre abaixo as ocorrências.
Sexta-feira (21)
Sargento do exército e jovem assassinados em Vila Velha
Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros, em Boa Vista II, Vila Velha, na madrugada de sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.
O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha. Em seguida, os policiais foram informados que outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada.
Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros, em Boa Vista II, Vila Velha, na madrugada de sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.
O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha. Em seguida, os policiais foram informados que outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada.
Jovem diz que vende drogas e é morto próximo a bar no Centro de Vitória
Um jovem de 19 anos, identificado como Ryan Henrique Ferreira dos Reis, foi assassinado na madrugada de sexta-feira (21), em um bar nas proximidades do Parque Moscoso, em Vitória, após dizer que vendia entorpecentes. Ele morava com a avó, de 63 anos, em uma casa no Centro da Capital.
O registro da ocorrência feito com informações dadas por populares narra que um grupo de pessoas estava em frente a um bar, na Avenida República, quando um indivíduo de camisa verde, boné azul e descalço saiu de um táxi da Capital, que havia parado na Rua Padre José de Anchieta, e foi em direção ao grupo perguntar se alguém tinha entorpecente para comercializar. Nesse momento, Ryan teria respondido que possuía. Foi quando o indivíduo, que havia saído do táxi, disparou contra o jovem
Um jovem de 19 anos, identificado como Ryan Henrique Ferreira dos Reis, foi assassinado na madrugada de sexta-feira (21), em um bar nas proximidades do Parque Moscoso, em Vitória, após dizer que vendia entorpecentes. Ele morava com a avó, de 63 anos, em uma casa no Centro da Capital.
O registro da ocorrência feito com informações dadas por populares narra que um grupo de pessoas estava em frente a um bar, na Avenida República, quando um indivíduo de camisa verde, boné azul e descalço saiu de um táxi da Capital, que havia parado na Rua Padre José de Anchieta, e foi em direção ao grupo perguntar se alguém tinha entorpecente para comercializar. Nesse momento, Ryan teria respondido que possuía. Foi quando o indivíduo, que havia saído do táxi, disparou contra o jovem
Casal é morto a tiros após perseguição perto da Santuário Basílica de Santo Antônio
Um casal foi assassinado a tiros na manhã de sexta-feira (21). Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 29, estavam em uma moto e trafegavam pela Rodovia Serafim Derenzi quando foram perseguidos e alvo de tiros.
Testemunhas relataram para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o casal havia saído de moto de uma festa em uma casa de shows no bairro Grande Vitória e foram perseguidos por um criminoso também em uma moto.
Um casal foi assassinado a tiros na manhã de sexta-feira (21). Mirele Rodrigues, de 22 anos, e o companheiro Renerson Pereira Ribeiro, de 29, estavam em uma moto e trafegavam pela Rodovia Serafim Derenzi quando foram perseguidos e alvo de tiros.
Testemunhas relataram para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o casal havia saído de moto de uma festa em uma casa de shows no bairro Grande Vitória e foram perseguidos por um criminoso também em uma moto.
Adolescente é morto e pescador fica ferido durante ataque em Vila Velha
Um ataque a tiros em direção a um bar no bairro Barramares, em Vila Velha, matou um adolescente de 17 anos e deixou um pescador, de 39, ferido na noite de sexta-feira (21). O homem baleado contou aos policiais que estava passando pelo local e acabou atingido.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os baleados foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, no mesmo município. O adolescente, que teve o nome divulgado, levou dois tiros e acabou morrendo logo após dar entrada na UPA.
Um ataque a tiros em direção a um bar no bairro Barramares, em Vila Velha, matou um adolescente de 17 anos e deixou um pescador, de 39, ferido na noite de sexta-feira (21). O homem baleado contou aos policiais que estava passando pelo local e acabou atingido.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os baleados foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, no mesmo município. O adolescente, que teve o nome divulgado, levou dois tiros e acabou morrendo logo após dar entrada na UPA.
Homem morto enquanto conduzia carro em Jaguaré
Um homem foi assassinado a tiros quando estava passando de carro em uma rua da comunidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (21).
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram aos militares que viram quando dois homens em uma moto se aproximaram do veículo onde a vítima estava e atiraram contra ele. O motorista, que não teve nome e idade divulgados, perdeu o controle da direção do carro, que subiu no meio-fio e bateu em um poste.
Um homem foi assassinado a tiros quando estava passando de carro em uma rua da comunidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (21).
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram aos militares que viram quando dois homens em uma moto se aproximaram do veículo onde a vítima estava e atiraram contra ele. O motorista, que não teve nome e idade divulgados, perdeu o controle da direção do carro, que subiu no meio-fio e bateu em um poste.
Sábado (22)
Homem é brutalmente morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Vila Velha
Um jovem de 24 anos, cuja identidade não foi divulgada, morreu após ser executado a tiros por volta das 13h15 de sábado (22), no bairro São Conrado, em Vila Velha.
Pelas imagens de uma câmera de videomonitoramento, é possível ver que os criminosos passam do lado de vítima, que estava em uma bicicleta, e atiram diversas vezes contra ele. Em seguida, saem do veículo, retornam até ao local onde o homem está caído e voltam a disparar, pelo menos outras dez vezes.
Um jovem de 24 anos, cuja identidade não foi divulgada, morreu após ser executado a tiros por volta das 13h15 de sábado (22), no bairro São Conrado, em Vila Velha.
Pelas imagens de uma câmera de videomonitoramento, é possível ver que os criminosos passam do lado de vítima, que estava em uma bicicleta, e atiram diversas vezes contra ele. Em seguida, saem do veículo, retornam até ao local onde o homem está caído e voltam a disparar, pelo menos outras dez vezes.
Homem morre após ser baleado em Colatina
Um homem, com idade e nome não divulgados, morreu após ser baleado na tarde deste sábado (22), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi encontrada sem vida e, até o momento, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, no início da tarde, foi informada de que havia um homem caído em uma escadaria no bairro Santo Antônio e que ele havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Uma equipe prosseguiu até o local e constatou que a vítima já estava em óbito.
Um homem, com idade e nome não divulgados, morreu após ser baleado na tarde deste sábado (22), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi encontrada sem vida e, até o momento, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, no início da tarde, foi informada de que havia um homem caído em uma escadaria no bairro Santo Antônio e que ele havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Uma equipe prosseguiu até o local e constatou que a vítima já estava em óbito.
Domingo (23)
Homem é morto a tiros em rua de bairro de Vitória
Por volta das 7h40 deste domingo (23), um homem identificado como Ítalo Samora, de 30 anos, foi alvejado em via pública no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta, quando indivíduos passaram a bordo de um veículo e realizaram os disparos, se evadindo logo em seguida.
Por volta das 7h40 deste domingo (23), um homem identificado como Ítalo Samora, de 30 anos, foi alvejado em via pública no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta, quando indivíduos passaram a bordo de um veículo e realizaram os disparos, se evadindo logo em seguida.