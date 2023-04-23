Homem morre após ser baleado em Colatina

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Um homem, com idade e nome não divulgados, morreu após ser baleado na tarde deste sábado (22), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Vítima foi encontrada sem vida e, até o momento, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, no início da tarde, foi informada de que havia um homem caído em uma escadaria no bairro Santo Antônio e que ele havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Uma equipe prosseguiu até o local e constatou que a vítima já estava em óbito.

Testemunhas contaram que o crime havia ocorrido há aproximadamente uma hora antes de a equipe chegar, mas ninguém acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). Os disparos teriam sido feitos por um suspeito que fugiu a pé em seguida.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.