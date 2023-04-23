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Noroeste do ES

Homem morre após ser baleado em Colatina

Motivação do crime ainda é desconhecida; corpo de vítima estava em uma escadaria no bairro Santo Antônio

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 11:22

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 abr 2023 às 11:22
SML de Colatina
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um homem, com idade e nome não divulgados, morreu após ser baleado na tarde deste sábado (22), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Vítima foi encontrada sem vida e, até o momento, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, no início da tarde, foi informada de que havia um homem caído em uma escadaria no bairro Santo Antônio e que ele havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Uma equipe prosseguiu até o local e constatou que a vítima já estava em óbito.
Testemunhas contaram que o crime havia ocorrido há aproximadamente uma hora antes de a equipe chegar, mas ninguém acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). Os disparos teriam sido feitos por um suspeito que fugiu a pé em seguida.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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