Jovem busca mãe de santo para 'fechar o corpo' e acaba preso em Vila Velha

Suspeito de participar de ataques na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, Joel Lefler de Oliveira Junior, de 25 anos, foi preso nesta sexta-feira (21) pela Guarda Municipal. Com passagens na polícia por tráfico de drogas e furtos, ele estava em um templo, em uma localidade conhecida como Fazendinha, em Ulisses Guimarães, na mesma região. Aos agentes, contou que procurou a mãe de santo do espaço religioso para "fechar o corpo", expressão usada por quem busca proteção.
O agente Amorim Diego contou que a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia patrulhamento na região, em virtude dos constantes ataques provocados pela guerra do tráfico de drogas, quando chegou a denúncia de que Joel estaria em um terreiro e que ele teria participado, recentemente, de uma troca de tiros com a Polícia Militar. Aos agentes também chegou a informação de que o Joel seria foragido do sistema prisional.
No local sinalizado como o espaço religioso, Amorim disse que havia outro rapaz na entrada e a porta estava aberta. De fora, já era possível avistar um barraco, no qual estavam três pessoas. Os agentes fizeram a abordagem e, ao identificar Joel, foi dada a voz de prisão. Segundo o agente, o acusado não apresentou nome falso nem resistiu à prisão.
Aos agentes, Joel afirmou que havia procurado a mãe de santo para "fechar o corpo", mas não explicou os motivos para querer fazer o ritual. Morador de Guarapari, ele disse que havia saído do município apenas para ir ao terreiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que Joel foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele possuía um mandado de prisão por roubo, corrupção de menores e desobediência à ação policial, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Após o cumprimento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).