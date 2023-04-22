Jovem busca mãe de santo para 'fechar o corpo' e acaba preso em Vila Velha

O agente Amorim Diego contou que a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia patrulhamento na região, em virtude dos constantes ataques provocados pela guerra do tráfico de drogas, quando chegou a denúncia de que Joel estaria em um terreiro e que ele teria participado, recentemente, de uma troca de tiros com a Polícia Militar. Aos agentes também chegou a informação de que o Joel seria foragido do sistema prisional.

No local sinalizado como o espaço religioso, Amorim disse que havia outro rapaz na entrada e a porta estava aberta. De fora, já era possível avistar um barraco, no qual estavam três pessoas. Os agentes fizeram a abordagem e, ao identificar Joel, foi dada a voz de prisão. Segundo o agente, o acusado não apresentou nome falso nem resistiu à prisão.