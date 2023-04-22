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Suspeito de ataques

Jovem busca mãe de santo para 'fechar o corpo' e acaba preso em Vila Velha

Suspeito de participar de ataques na Grande Terra Vermelha, Joel Lefler de Oliveira Junior foi detido pela Guarda Municipal

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 14:30

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

22 abr 2023 às 14:30
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha prenderam Joel em Ulisses Guimarães
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha prenderam Joel Lefler em Ulisses Guimarães Crédito: Reprodução/GMVV
Suspeito de participar de ataques na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, Joel Lefler de Oliveira Junior, de 25 anos, foi preso nesta sexta-feira (21) pela Guarda Municipal.  Com passagens na polícia por tráfico de drogas e furtos, ele estava em um templo, em uma localidade conhecida como Fazendinha, em Ulisses Guimarães, na mesma região. Aos agentes, contou que procurou a mãe de santo do espaço religioso para "fechar o corpo", expressão usada por quem busca proteção.
O agente Amorim Diego contou que a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia patrulhamento na região, em virtude dos constantes ataques provocados pela guerra do tráfico de drogas, quando chegou a denúncia de que Joel estaria em um terreiro e que ele teria participado, recentemente, de uma troca de tiros com a Polícia Militar. Aos agentes também chegou a informação de que o Joel seria foragido do sistema prisional.
No local sinalizado como o espaço religioso, Amorim disse que havia outro rapaz na entrada e a porta estava aberta. De fora, já era possível avistar um barraco, no qual estavam três pessoas. Os agentes fizeram a abordagem e, ao identificar  Joel, foi dada a voz de prisão. Segundo o agente, o acusado não apresentou nome falso nem resistiu à prisão. 
Aos agentes, Joel afirmou que havia procurado a mãe de santo para "fechar o corpo", mas não explicou os motivos para querer fazer o ritual. Morador de Guarapari, ele disse que havia saído do município apenas para ir ao terreiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que Joel foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele possuía um mandado de prisão por roubo, corrupção de menores e desobediência à ação policial, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Após o cumprimento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).  

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