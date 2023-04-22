Adolescente morre e pescador fica ferido em ataque a tiros em Vila Velha

Um ataque a tiros em direção a um bar no bairro Barramares, em Vila Velha , matou um adolescente de 17 anos e deixou um pescador, de 39, ferido na noite dessa sexta-feira (21). O homem baleado contou aos policiais que estava passando pelo local e acabou atingido.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os baleados foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, no mesmo município. O adolescente, que teve o nome divulgado, levou dois tiros e acabou morrendo logo após dar entrada na UPA.

Após primeiros atendimentos, o pescador, que levou um tiro no quadril, foi transferido para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Ele disse para a polícia ter sido tingido por engano.

O tiroteio aconteceu na rua Boa Vista, por volta de 23h. O alvo, segundo relatos de testemunhas, eram pessoas que estavam em um bar. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e registrou marcas de tiros no estabelecimento.

Polícia Militar informou que foi acionada e, em contato com o pescador de 39 anos, o homem informou aos militares que no momento do crime estava caminhando pela rua e indivíduos a bordo de um carro teriam passando efetuando disparos de arma de fogo em direção ao bar, e ele acabou baleado.

De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, o trecho da rua Boa Vista, onde aconteceu o crime, tem sido palco de constantes ataques de criminosos. No dia 27 de março, quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio no mesmo lugar, em frente a uma creche.

Na manhã deste sábado (22), a segurança estava reforçada na região com agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Houve a informação de que teria ocorrido mais um tiroteio no final da rua Boa Vista, mas a polícia esteve no local e nada foi constatado.