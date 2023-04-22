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Barramares

Adolescente morre e pescador fica ferido em ataque a tiros em Vila Velha

Crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (21); criminosos teriam passado de carro atirando em direção a um bar, atingindo o jovem de 17 anos e o homem, de 39

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2023 às 11:35
Um ataque a tiros em direção a um bar no bairro Barramares, em Vila Velha, matou um adolescente de 17 anos e deixou um pescador, de 39, ferido na noite dessa sexta-feira (21). O homem baleado contou aos policiais que estava passando pelo local e acabou atingido.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os baleados foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, no mesmo município. O adolescente, que teve o nome divulgado, levou dois tiros e acabou morrendo logo após dar entrada na UPA.
Após primeiros atendimentos, o pescador, que levou um tiro no quadril, foi transferido para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Ele disse para a polícia ter sido tingido por engano.
O tiroteio aconteceu na rua Boa Vista, por volta de 23h. O alvo, segundo relatos de testemunhas, eram pessoas que estavam em um bar. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e registrou marcas de tiros no estabelecimento.
A Polícia Militar informou que foi acionada e, em contato com o pescador de 39 anos, o homem informou aos militares que no momento do crime estava caminhando pela rua e indivíduos a bordo de um carro teriam passando efetuando disparos de arma de fogo em direção ao bar, e ele acabou baleado.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, o trecho da rua Boa Vista, onde aconteceu o crime, tem sido palco de constantes ataques de criminosos. No dia 27 de março, quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio no mesmo lugar, em frente a uma creche.
Na manhã deste sábado (22), a segurança estava reforçada na região com agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Houve a informação de que teria ocorrido mais um tiroteio no final da rua Boa Vista, mas a polícia esteve no local e nada foi constatado.
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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