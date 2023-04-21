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Troca de tiros

Foragido da Justiça do ES é morto em confronto com a polícia na Bahia

Wesley Sales Bastos, de 43 anos, já esteve entre os criminosos mais procurados da Serra e tinha passagens na polícia por homicídios

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 16:32

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 abr 2023 às 16:32
Foragido da Justiça do Espírito Santo, Wesley Sales Bastos, de 43 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (21) durante confronto com policiais militares da Bahia. Conhecido como Índio e Chocolate, o homem já esteve entre os mais procurados da Serra e tinha passagens por homicídios.
Segundo a Polícia Civil da Bahia, durante cumprimento de mandado contra Wesley, no município de Jacobina, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Durante o confronto, ele ficou ferido, sendo socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde acabou morrendo.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia Territorial (DT), de Jacobina, que expediu as guias para remoção e perícia. Armas, munições e uma CNH falsa foram apreendidas com Wesley.
No site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consta que havia dois mandados de prisão contra Wesley, o mais recente expedido em fevereiro de 2023, por conta de um homicídio.
Na época em que figurou na lista dos mais procurados da Serra, Wesley atuava na região de Nova Almeida e Jacaraípe, onde, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, cometeu diversos assassinatos. Ele também controlava o tráfico de Praia Grande e Fundão, na Serra, além de Santa Martha, São Cristóvão e Joana D’Arc, em Vitória.

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