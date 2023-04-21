Foragido da Justiça do ES é morto em confronto com a polícia na Bahia

Foragido da Justiça do Espírito Santo, Wesley Sales Bastos, de 43 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (21) durante confronto com policiais militares da Bahia . Conhecido como Índio e Chocolate, o homem já esteve entre os mais procurados da Serra e tinha passagens por homicídios.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, durante cumprimento de mandado contra Wesley, no município de Jacobina, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Durante o confronto, ele ficou ferido, sendo socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde acabou morrendo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Territorial (DT), de Jacobina, que expediu as guias para remoção e perícia. Armas, munições e uma CNH falsa foram apreendidas com Wesley.

No site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consta que havia dois mandados de prisão contra Wesley, o mais recente expedido em fevereiro de 2023, por conta de um homicídio.