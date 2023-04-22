Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é morto a tiros ao volante e carro bate em poste em Jaguaré

Testemunhas contaram à PM que viram quando dois homens em uma moto se aproximaram do veículo onde a vítima estava e atiraram contra ele, na tarde desta sexta-feira (21)

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 11:59

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 abr 2023 às 11:59
Homem é assassinado em Jaguaré, Norte do ES
Homem é assassinado em Jaguaré, Norte do ES Crédito: Divulgação
Um homem foi assassinado a tiros quando estava passando de carro em uma rua da comunidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (21).
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram aos militares que viram quando dois homens em uma moto se aproximaram do veículo onde a vítima estava e atiraram contra ele. O motorista, que não teve nome e idade divulgados, perdeu o controle da direção do carro, que subiu no meio-fio e bateu em um poste.
Os suspeitos conseguiram fugir. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso está sendo investigado na Delegacia de Polícia de Jaguaré.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar pelo Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita, anônima e pode ser feita a partir de qualquer município do Espírito Santo.

Veja Também

Fuga termina com suspeito morto e outro baleado em Jaguaré

Polícia faz operação para prender assassinos e traficantes em Jaguaré

Gari é morto a tiros durante o trabalho em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Jaguaré Polícia Civil Segurança Pública Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados