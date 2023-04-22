Homem é morto a tiros ao volante e carro bate em poste em Jaguaré

Homem é assassinado em Jaguaré, Norte do ES Crédito: Divulgação

Um homem foi assassinado a tiros quando estava passando de carro em uma rua da comunidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram aos militares que viram quando dois homens em uma moto se aproximaram do veículo onde a vítima estava e atiraram contra ele. O motorista, que não teve nome e idade divulgados, perdeu o controle da direção do carro, que subiu no meio-fio e bateu em um poste.

Os suspeitos conseguiram fugir. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso está sendo investigado na Delegacia de Polícia de Jaguaré.