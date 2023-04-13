Fuga termina com suspeito morto e outro baleado em Jaguaré

Um homem de 30 anos morreu após ser baleado e outro, de 34 anos, ficou ferido no meio da rua na tarde desta quarta-feira (12), na comunidade de Barra Seca, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , os dois são suspeitos de roubar uma casa, e foram atingidos pelos disparos durante a tentativa de fuga.

A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência de roubo na comunidade, e no caminho a equipe se deparou com os dois homens caídos no chão com perfurações de disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, os autores dos disparos não foram identificados, assim como os dois baleados.

O homem de 30 anos foi atingido na cabeça e teve o óbito confirmado no local, já o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.