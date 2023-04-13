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Após roubo na cidade

Fuga termina com suspeito morto e outro baleado em Jaguaré

A dupla é suspeita de praticar um roubo a uma casa; segundo a PM, os autores dos disparos não foram identificados

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 17:48

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 abr 2023 às 17:48
Um homem de 30 anos morreu após ser baleado e outro, de 34 anos, ficou ferido no meio da rua na tarde desta quarta-feira (12), na comunidade de Barra Seca, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois são suspeitos de roubar uma casa, e foram atingidos pelos disparos durante a tentativa de fuga.
A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência de roubo na comunidade, e no caminho a equipe se deparou com os dois homens caídos no chão com perfurações de disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, os autores dos disparos não foram identificados, assim como os dois baleados.
O homem de 30 anos foi atingido na cabeça e teve o óbito confirmado no local, já o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.
A PC orienta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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