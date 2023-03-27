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Execução

Gari é morto a tiros durante o trabalho em Jaguaré

Bruno Gomes, de 22 anos, foi executado quando estava no caminhão de lixo, na unidade de transbordo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

Publicado em 27 de Março de 2023 às 19:14

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 mar 2023 às 19:14
O gari Bruno Gomes, de 22 anos, foi morto enquanto trabalhava no caminhão de lixo, na unidade de transbordo de Jaguaré.
O gari Bruno Gomes, de 22 anos, foi morto enquanto trabalhava no caminhão de lixo, na unidade de transbordo de Jaguaré Crédito: Leitor | A Gazeta
Um gari de 22 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27), na altura da ES 356, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Prefeitura do município, Bruno Gomes foi atacado enquanto trabalhava no caminhão de lixo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
A Prefeitura informou que o jovem estava trabalhando na unidade de transbordo do município, localizado às margens da rodovia, onde o lixo doméstico é depositado para ser transportado para outro local. Os suspeitos tiraram Bruno de cima do caminhão e atiraram contra ele.
O gari Bruno Gomes, de 22 anos, foi morto enquanto trabalhava no caminhão de lixo, na unidade de transbordo de Jaguaré.
O gari Bruno Gomes, de 22 anos foi tirado do caminhão do lixo e assasinado Crédito: Leitor | A Gazeta
O gari foi levado para a Unidade Mista de Internação (UMI), no Centro do município, onde não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou que foi acionada para recolher o corpo do jovem, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação informou que o caso foi registrado como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.
Procurada para mais informações, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

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