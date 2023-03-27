Gari é morto a tiros durante o trabalho em Jaguaré

O gari Bruno Gomes, de 22 anos, foi morto enquanto trabalhava no caminhão de lixo, na unidade de transbordo de Jaguaré

A Prefeitura informou que o jovem estava trabalhando na unidade de transbordo do município, localizado às margens da rodovia, onde o lixo doméstico é depositado para ser transportado para outro local. Os suspeitos tiraram Bruno de cima do caminhão e atiraram contra ele.