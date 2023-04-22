Polícia prende suspeito de matar sargento do Exército em Vila Velha

Sargento do Exército Gustavo Martins da Costa, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução

A arma do militar, que havia sido roubada após o crime, foi recuperada durante diligências realizadas neste domingo (23). A Polícia Civil não informou o nome do jovem preso, mas disse que ele é conhecido como “Orelha” e foi localizado na casa da mãe dele. Na residência onde ocorreu a prisão, foi encontrada e recolhida a roupa que ele usou no momento do crime.

Arma do militar foi recuperada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, após o crime, equipes de policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foram a campo com intuito de buscar mais informações sobre o fato e colher provas e imagens de câmeras de videomonitoramento que pudessem ajudar na identificação do(s) suposto(s) autor(es).

“Diligenciamos a procura do ‘Orelha’ em diversos locais no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e ao descobrirmos o endereço da sua mãe fomos até o local. Dessa forma, ficamos por muito tempo monitorando a residência, até que por volta das 16h, o indivíduo saiu da casa de sua mãe caminhando pela rua e foi reconhecido pela nossa equipe, que foi ao seu encontro e o abordou dando voz de prisão. Ao indagarmos o suspeito por sua participação na morte do militar do exército, este teria dito que realmente estava no local e não deu mais detalhes do crime”, disse o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, delegado Christian Carvalho Waichert.

Crime

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, teve acesso ao registro da Polícia Civil, que informa detalhes sobre o assassinato e a prisão do suspeito. Consta no registro que câmeras de videomonitoramento da região gravaram toda a movimentação antes, durante e depois do crime.

Conforme a ocorrência, Gustavo estava em um bar no bairro Boa Vista II, acompanhado da namorada, quando pessoas ligadas ao tráfico de drogas perceberam que ele estava armado e foram levar essa informação a traficantes. Os criminosos, então, foram ao estabelecimento e cercaram o sargento, na tentativa de tomar a arma dele.

No boletim de ocorrência consta que não dá para ter certeza se o sargento conseguiu efetuar algum disparo nesse momento, pois a imagem não é clara, mas diz que foi possível identificar quando o homem de 26 anos atira contra a vítima e, mesmo com o sargento caído no chão, outro homem chega a atirar em Gustavo novamente.

A arma de Gustavo Martins da Costa foi roubada no momento do crime. Ainda conforme o registro da Polícia Civil, o jovem de 23 anos, que também foi baleado e chegou a ser socorrido e morreu, seria gerente do tráfico da região. Ainda não se sabe se quem atirou nele foi Gustavo, para se defender, ou os criminosos que cercaram a vítima.

Material apreendido

Na casa da mãe do suspeito detido, foram encontrados e apreendidos um celular e as roupas usadas no crime, uma camisa de mangas compridas de cor branca e uma bermuda de cor bege clara.

"Novas diligências estão sendo feitas com intuito apreender a arma de fogo utilizada pelo suspeito, bem como localizar e prender os outros indivíduos envolvidos no crime" Christian Carvalho Waichert - Delegado

Roupas usadas no dia do crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O suspeito foi conduzido para Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, bem como os materiais apreendidos, o aparelho celular e suas roupas.