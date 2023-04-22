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São Conrado

Homem de bicicleta é morto a tiros por bandidos em carro em Vila Velha

Câmera de monitoramento da região flagrou toda a ação; mesmo com vítima no chão, criminosos saem do veículo e disparam mais tiros

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 16:06

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

22 abr 2023 às 16:06
Um jovem de 24 anos – cuja identidade não foi divulgada – morreu após ser executado a tiros por volta das 13h15 deste sábado (22), no bairro São Conrado, em Vila Velha.  Câmera de segurança da região flagrou o momento do crime. Pelas imagens, é possível ver que os criminosos passam do lado de vítima, que estava em uma bicicleta, e atiram diversas vezes contra ele. Em seguida, saem do veículo, retornam até ao local onde o homem está caído e disparam pelo menos outras dez vezes.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos fugiram após a execução e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido detido. 
Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", finalizou a corporação.

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