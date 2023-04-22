Homem de bicicleta é morto a tiros por bandidos em carro em Vila Velha

Um jovem de 24 anos – cuja identidade não foi divulgada – morreu após ser executado a tiros por volta das 13h15 deste sábado (22), no bairro São Conrado, em Vila Velha. Câmera de segurança da região flagrou o momento do crime. Pelas imagens, é possível ver que os criminosos passam do lado de vítima, que estava em uma bicicleta, e atiram diversas vezes contra ele. Em seguida, saem do veículo, retornam até ao local onde o homem está caído e disparam pelo menos outras dez vezes.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos fugiram após a execução e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido detido.
Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", finalizou a corporação.