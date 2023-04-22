Homem de bicicleta é morto a tiros por bandidos em carro em Vila Velha

Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", finalizou a corporação.