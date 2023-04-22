Bandidos atiram em carro enquanto policial penal dirigia em Vila Velha

Um policial penal foi alvo de um ataque na manhã deste sábado (22), no bairro Barramares, em Vila Velha. O crime aconteceu em uma rua perto de onde um adolescente de 17 anos foi morto a tiros e um pescador ficou baleado na noite de sexta-feira (21).
Segundo a Polícia Militar, o agente penal acionou o Ciodes (190) e informou que passava pela região quando o veículo dele foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, mas ele não havia sido ferido. A vítima não soube informar sobre autoria ou motivação da tentativa de homicídio.
O patrulhamento foi intensificado, mas até a publicação nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.