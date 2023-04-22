Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família angustiada

Jovem está desaparecida há 5 meses após sair para encontro com ex na Serra

Sara Conceição Serra dos Santos, de 20 anos, tinha problemas com o ex-namorado e falou para a irmã mais velha que corria risco; ela não foi mais vista desde novembro do ano passado

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2023 às 13:22
Sara Conceição Serra dos Santos está desaparecida há cinco meses
Sara Conceição Serra dos Santos está desaparecida há cinco meses Crédito: Acervo pessoal
A família de Sara Conceição Serra dos Santos, de 20 anos, vive dias de angústia desde que a jovem saiu de casa, no dia 13 de novembro de 2022, para se encontrar com um ex-namorado, na Serra. Já são mais de cinco meses sem informações sobre o paradeiro dela, ou mesmo se está viva. A Polícia Civil investiga o caso. 
Familiares contaram à reportagem da TV Gazeta que o relacionamento de Sara com o ex-namorado era problemático. No dia que saiu para encontrá-lo, depois que ele pediu, Sara mandou uma mensagem para a irmã Fernanda Serra dos Santos, por aplicativo, em que contava do encontro e que se algo acontecesse a ela, o responsável seria o ex.
Fernanda diz que viu o recado apenas algum tempo depois e, quando respondeu, sua mensagem já não chegou para Sara. Antes disso, a jovem já havia contado para a irmã que estava sofrendo ameaças e que sua casa havia sido invadida. "Ela ligou para a polícia e disse: 'Vocês estão esperando ele me matar para poder vir?", lembrou Fernanda. 
Os pais, José Roberto e Zênia, relatam o sofrimento por não terem notícias. Noites sem dormir e falta de vontade de se alimentar, mas ainda têm expectativa de reencontrar a filha caçula. Para a mãe, as investigações estão muito lentas. 
Em nota para a TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas e que a equipe da unidade está fazendo diligências diariamente na tentativa de localizar a Sara. Outros detalhes não foram informados para não atrapalhar as investigações. 
Com informações do ES1.

Veja Também

Homem é morto a tiros ao volante e carro bate em poste em Jaguaré

Adolescente morre e pescador fica ferido em ataque a tiros em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados