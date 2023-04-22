Jovem está desaparecida há 5 meses após sair para encontro com ex na Serra

Sara Conceição Serra dos Santos está desaparecida há cinco meses Crédito: Acervo pessoal

A família de Sara Conceição Serra dos Santos, de 20 anos, vive dias de angústia desde que a jovem saiu de casa, no dia 13 de novembro de 2022, para se encontrar com um ex-namorado, na Serra . Já são mais de cinco meses sem informações sobre o paradeiro dela, ou mesmo se está viva. A Polícia Civil investiga o caso.

Familiares contaram à reportagem da TV Gazeta que o relacionamento de Sara com o ex-namorado era problemático. No dia que saiu para encontrá-lo, depois que ele pediu, Sara mandou uma mensagem para a irmã Fernanda Serra dos Santos, por aplicativo, em que contava do encontro e que se algo acontecesse a ela, o responsável seria o ex.

Fernanda diz que viu o recado apenas algum tempo depois e, quando respondeu, sua mensagem já não chegou para Sara. Antes disso, a jovem já havia contado para a irmã que estava sofrendo ameaças e que sua casa havia sido invadida. "Ela ligou para a polícia e disse: 'Vocês estão esperando ele me matar para poder vir?", lembrou Fernanda.

Os pais, José Roberto e Zênia, relatam o sofrimento por não terem notícias. Noites sem dormir e falta de vontade de se alimentar, mas ainda têm expectativa de reencontrar a filha caçula. Para a mãe, as investigações estão muito lentas.

Em nota para a TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas e que a equipe da unidade está fazendo diligências diariamente na tentativa de localizar a Sara. Outros detalhes não foram informados para não atrapalhar as investigações.