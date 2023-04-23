Jovem é detido após agredir a mãe e fazer ameaças com facão em Linhares

Um homem de 22 anos foi preso após agredir a mãe e ameaçar pessoas com um facão em uma feira no bairro Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (23). Imagens mostram a ação que policiais realizaram para deter o suspeito. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de força para imobilizar o jovem.

Os militares identificaram o homem na rua, que ameaçava as pessoas com o facão. A PM informou que populares se aglomeraram para tentar impedir a ação policial, no momento que tentavam desarmar o indivíduo, e que foi feito o uso de spray de pimenta para dispersar a multidão.

Em seguida, o suspeito arremessou o facão para dentro do quintal de uma casa da região. Ele depois foi imobilizado pelos militares, que precisaram fazer uso de força progressiva para contê-lo.

A PM encontrou, na região, a mãe do homem, uma mulher de 48 anos, com lesões na cabeça e no peito. Ela relatou para os policiais que sofreu agressões do filho porque ele exigia que ela desse dinheiro para ele comprar drogas e ela não queria dar. A vítima ainda disse que agressões ocorriam frequentemente e queria representar criminalmente contra o filho.

A família do suspeito não quis gravar entrevista, mas afirmou ao repórter Sérgio Júnior, da TV Gazeta Norte, que o homem está tendo surtos e que há tempo busca internar o rapaz em uma clínica de reabilitação.