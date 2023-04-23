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Jovem é detido após agredir a mãe e fazer ameaças com facão em Linhares

Segundo a PM, a mãe do suspeito afirmou que o filho havia pedido dinheiro para comprar drogas, mas ela se negou a dar

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 17:09

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 abr 2023 às 17:09
Um homem de 22 anos foi preso após agredir a mãe e ameaçar pessoas com um facão em uma feira no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (23). Imagens mostram a ação que policiais realizaram para deter o suspeito. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de força para imobilizar o jovem.
Os militares identificaram o homem na rua, que ameaçava as pessoas com o facão. A PM informou que populares se aglomeraram para tentar impedir a ação policial, no momento que tentavam desarmar o indivíduo, e que foi feito o uso de spray de pimenta para dispersar a multidão.
Em seguida, o suspeito arremessou o facão para dentro do quintal de uma casa da região. Ele depois foi imobilizado pelos militares, que precisaram fazer uso de força progressiva para contê-lo.
A PM encontrou, na região, a mãe do homem, uma mulher de 48 anos, com lesões na cabeça e no peito. Ela relatou para os policiais que sofreu agressões do filho porque ele exigia que ela desse dinheiro para ele comprar drogas e ela não queria dar. A vítima ainda disse que agressões ocorriam frequentemente e queria representar criminalmente contra o filho.
A família do suspeito não quis gravar entrevista, mas afirmou ao repórter Sérgio Júnior, da TV Gazeta Norte, que o homem está tendo surtos e que há tempo busca internar o rapaz em uma clínica de reabilitação.
O jovem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem solicitou informações à Polícia Civil sobre a ocorrência. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.

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