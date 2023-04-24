Acidente entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Mimoso do Sul

Um ciclista acabou ferido após se envolver em um acidente com uma motociclista, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24). O piloto da moto abandonou o veículo no local e não foi encontrado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h50. No local, os militares encontraram o ciclista ferido, que já estava sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade, e transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
As causas da batida não foram explicadas. O condutor da moto não foi localizado no momento do fato, segundo os militares.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem. A corporação disse que em acidentes em que não há vítimas e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A orientação é de que a vítima se dirija à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e represente contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas.