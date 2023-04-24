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Estrada

Acidente entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Mimoso do Sul

Batida aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (24). Piloto da moto, deixou veículo no local e não foi mais localizado pela PM

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 18:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 abr 2023 às 18:46
Acidente entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Mimoso do Sul
Acidente entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Mimoso do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
Um ciclista acabou ferido após se envolver em um acidente com uma motociclista, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24). O piloto da moto abandonou o veículo no local e não foi encontrado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h50. No local, os militares encontraram o ciclista ferido, que já estava sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade, e transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 
As causas da batida não foram explicadas. O condutor da moto não foi localizado no momento do fato, segundo os militares.
Polícia Civil também foi procurada pela reportagem. A corporação disse que em acidentes em que não há vítimas e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A orientação é de que a vítima se dirija à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e represente contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas.

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