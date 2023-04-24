Polícia Rodoviária Federal divulgou balanço das ações realizadas nas BRs do Estado durante o feriado de Tiradentes Crédito: Divulgação | PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no início da tarde desta segunda-feira (24) o resultado da Operação Tiradentes, realizada entre a última quinta-feira (20) e o domingo (23) nas rodovias federais do Espírito Santo . De acordo com o balanço, o número de acidentes nas BRs capixabas durante o feriado sofreu redução de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda, as ocorrências por ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade chamaram atenção, com elevação de 140%.

Segundo a PRF, também foi observada diminuição no número de feridos em acidentes. Em 2022, foram registrados 41 feridos, no atual feriado 21 casos foram contabilizados — uma redução de 48,8%. Além disso, foram registradas três mortes nas rodovias federais capixabas no feriado de Tiradentes.

Feriado marcado por infrações

Devido ao aumento na fiscalização, de acordo com a PRF, os números de infrações cresceram no Estado durante o feriado. Entre quinta e domingo, 1348 motoristas foram autuados por excesso de velocidade, uma quantidade 140% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns condutores, por exemplo, foram flagrados pela corporação com velocidades em 145 km/h e 147 km/h.

Motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal com velocidades acima de 140 km/h Crédito: Divulgação | PRF

Nos dias do feriado, a PRF também flagrou 300 motoristas realizando algum tipo de ultrapassagem indevida, número 32% superior ao ano anterior. Além disso, 17 motoristas foram autuados por embriaguez e 71 foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança.

Your browser does not support the audio element. Ultrapassagens indevidas e excesso velocidade disparam no feriadão no ES

Números da operação

Acidentes

2023: 24 acidentes

2022: 30 acidentes

Queda de 20%

Mortos

2023: 3 óbitos

2022: 1 óbito

Aumento de 200%

Feridos

2023: 21 feridos

2022: 41 feridos

Queda de 48,8%

Total de autuações

2023: 2225 autuações

2022: 2488 autuações

Queda de 10,6%

Excesso de velocidade

2023: 1348 infrações

2022: 562 infrações

Aumento de 139,9%

Condutor sob efeito de álcool

2023: 17 infrações

2022: 62 infrações

Queda de 72,6%

Motorista sem cinto de segurança

2023: 71 infrações

2022: 300 infrações

Queda de 76,3%

Ultrapassagem proibida

2023: 300 ultrapassagens

2022: 227 ultrapassagens

Aumento de 32,2%