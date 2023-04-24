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Operação Tiradentes

Ultrapassagens indevidas e excesso velocidade disparam no feriadão no ES

Segundo a PRF, houve queda de 20% no número de acidentes em relação ao ano passado; no entanto, ocorrências de excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas chamaram atenção

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 15:43

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 abr 2023 às 15:43
Polícia Rodoviária Federal divulgou balanço das ações realizadas nas BRs do Estado durante o feriado de Tiradentes
Polícia Rodoviária Federal divulgou balanço das ações realizadas nas BRs do Estado durante o feriado de Tiradentes Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no início da tarde desta segunda-feira (24) o resultado da Operação Tiradentes, realizada entre a última quinta-feira (20) e o domingo (23) nas rodovias federais do Espírito Santo. De acordo com o balanço, o número de acidentes nas BRs capixabas durante o feriado sofreu redução de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda, as ocorrências por ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade chamaram atenção, com elevação de 140%. 
Segundo a PRF, também foi observada diminuição no número de feridos em acidentes. Em 2022, foram registrados 41 feridos, no atual feriado 21 casos foram contabilizados — uma redução de 48,8%. Além disso, foram registradas três mortes nas rodovias federais capixabas no feriado de Tiradentes. 

Feriado marcado por infrações

Devido ao aumento na fiscalização, de acordo com a PRF, os números de infrações cresceram no Estado durante o feriado. Entre quinta e domingo, 1348 motoristas foram autuados por excesso de velocidade, uma quantidade 140% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns condutores, por exemplo, foram flagrados pela corporação com velocidades em 145 km/h e 147 km/h.  
Motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal com velocidades acima de 140 km/h
Motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal com velocidades acima de 140 km/h Crédito: Divulgação | PRF
Nos dias do feriado, a PRF também flagrou 300 motoristas realizando algum tipo de ultrapassagem indevida, número 32% superior ao ano anterior. Além disso, 17 motoristas foram autuados por embriaguez e 71 foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança. 
Ultrapassagens indevidas e excesso velocidade disparam no feriadão no ES

Números da operação

  • Acidentes
  • 2023: 24 acidentes
  • 2022: 30 acidentes
  • Queda de 20%
  • Mortos
  • 2023: 3 óbitos
  • 2022: 1 óbito
  • Aumento de 200%
  • Feridos
  • 2023: 21 feridos
  • 2022: 41 feridos
  • Queda de 48,8%
  • Total de autuações
  • 2023: 2225 autuações
  • 2022: 2488 autuações
  • Queda de 10,6%
  • Excesso de velocidade
  • 2023: 1348 infrações
  • 2022: 562 infrações
  • Aumento de 139,9%
  • Condutor sob efeito de álcool
  • 2023: 17 infrações
  • 2022: 62 infrações
  • Queda de 72,6%
  • Motorista sem cinto de segurança
  • 2023: 71 infrações
  • 2022: 300 infrações
  • Queda de 76,3%
  • Ultrapassagem proibida
  • 2023: 300 ultrapassagens
  • 2022: 227 ultrapassagens 
  • Aumento de 32,2%
  • Pessoas detidas
  • 2023: 12 condutores
  • 2022: 29 condutores
  • Queda de 58,6%

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