A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no início da tarde desta segunda-feira (24) o resultado da Operação Tiradentes, realizada entre a última quinta-feira (20) e o domingo (23) nas rodovias federais do Espírito Santo. De acordo com o balanço, o número de acidentes nas BRs capixabas durante o feriado sofreu redução de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda, as ocorrências por ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade chamaram atenção, com elevação de 140%.
Segundo a PRF, também foi observada diminuição no número de feridos em acidentes. Em 2022, foram registrados 41 feridos, no atual feriado 21 casos foram contabilizados — uma redução de 48,8%. Além disso, foram registradas três mortes nas rodovias federais capixabas no feriado de Tiradentes.
Feriado marcado por infrações
Devido ao aumento na fiscalização, de acordo com a PRF, os números de infrações cresceram no Estado durante o feriado. Entre quinta e domingo, 1348 motoristas foram autuados por excesso de velocidade, uma quantidade 140% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns condutores, por exemplo, foram flagrados pela corporação com velocidades em 145 km/h e 147 km/h.
Nos dias do feriado, a PRF também flagrou 300 motoristas realizando algum tipo de ultrapassagem indevida, número 32% superior ao ano anterior. Além disso, 17 motoristas foram autuados por embriaguez e 71 foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança.
Ultrapassagens indevidas e excesso velocidade disparam no feriadão no ES
Números da operação
- Acidentes
- 2023: 24 acidentes
- 2022: 30 acidentes
- Queda de 20%
- Mortos
- 2023: 3 óbitos
- 2022: 1 óbito
- Aumento de 200%
- Feridos
- 2023: 21 feridos
- 2022: 41 feridos
- Queda de 48,8%
- Total de autuações
- 2023: 2225 autuações
- 2022: 2488 autuações
- Queda de 10,6%
- Excesso de velocidade
- 2023: 1348 infrações
- 2022: 562 infrações
- Aumento de 139,9%
- Condutor sob efeito de álcool
- 2023: 17 infrações
- 2022: 62 infrações
- Queda de 72,6%
- Motorista sem cinto de segurança
- 2023: 71 infrações
- 2022: 300 infrações
- Queda de 76,3%
- Ultrapassagem proibida
- 2023: 300 ultrapassagens
- 2022: 227 ultrapassagens
- Aumento de 32,2%
- Pessoas detidas
- 2023: 12 condutores
- 2022: 29 condutores
- Queda de 58,6%