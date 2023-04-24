Morte em casa de shows: polícia identifica autor e descarta participação de PMs

Your browser does not support the audio element. Morte em casa de shows: policia identifica autor e descarta participação de PMs

O delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, afirmou, em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (24), que os policiais militares não atiraram contra Eduardo.

Segundo a Polícia Civil, ao entrar na casa de shows às 00h16, o suspeito não foi revistado como todas as outras pessoas. O segurança apenas bateu nas costas do homem, como se permitisse a entrada sem a revista. Cerca de 17 minutos após entrar, o indivíduo tenta sair da boate pela mesma porta de entrada, mas é alertado pelos seguranças que não deveria sair ali, pois teria que pagar o ingresso para voltar quando quisesse.

Seis minutos após sair pela porta correta, ele pagou a entrada pela segunda vez e entrou novamente. Nesta segunda entrada, foi revistado de forma superficial. As imagens mostram que Eduardo Chaves Camilo foi morto à 1h29 do dia 16 de abril.

Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto dentro de bar em Vitória Crédito: Montagem | Reprodução

O titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, limitou-se a dizer que não houve participação de policiais militares na morte de Eduardo e destacou que o boletim de ocorrência da PM não condiz com as características do crime.

"Entendo que foi feita uma ocorrência que sugeria participação de militares. A investigação aponta que não houve participação. Após analisarmos as imagens e outros elementos, podemos afirmar cabalmente que o fato não foi praticado por policiais militares" Marcelo Cavalcanti - Titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o suspeito estava com blusa bege clara, bermuda branca e chinelo, o que fica evidenciado no vídeo. No entanto, o delegado Marcelo Cavalcanti explicou que o homem que aparece com tais características não é policial.

Questionado sobre o que teria motivado o crime, o delegado José Darcy Arruda aponta que a morte de Eduardo tem relação com o tráfico de drogas, mas seria um crime de oportunidade. Ou seja, o atirador não teria ido ao local exclusivamente para cometer o assassinato, mas, ao entrar na casa de shows e visualizar o alvo, resolveu cometer o homicídio.

A suspeita da Polícia Civil é que a arma do suspeito estivesse no carro, fora do Gordinho Sambão, no momento em que o atirador entrou no local pela primeira vez. O homem de camisa bege clara, calção branco e chinelo teria saído do bar justamente para pegar a arma. Menos de uma hora após voltar, ele atirou e matou Eduardo Chaves Camilo. Após atirar, o homem fugiu.

Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas com tiros.

Onde está o suspeito?

Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, a Polícia Civil já sabe quem é o suspeito do assassinato, mas a corporação não divulgou o nome do indivíduo – que tem passagens pela polícia.

A Polícia Civil informou que está periciando quatro armas semelhantes. Ao menos uma delas é de um dos policiais militares que era considerado suspeito. Outra arma foi apreendida com um motociclista morto no bairro Bela Vista, em Vitória, neste domingo (23). A apuração deve apontar qual arma foi utilizada no crime do Bar do Gordinho. Apesar de a participação do militar ter sido descartada, a arma segue em análise.

PMs chegaram a prestar socorro à vítima

A Polícia Civil apresentou a nova versão dos fatos em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24), apontando que não houve participação de policiais militares no assassinato. A suspeita inicial foi divulgada pouco depois do crime, na confecção do boletim de ocorrência realizado por integrantes da Polícia Militar.

Em uma nova apresentação dos fatos, agora com imagens gravadas dentro da casa de shows, é possível ver a chegada de dois policiais militares. Antes tratados como suspeitos, a Polícia Civil entende que os dois não tiveram participação no crime. As imagens mostram que os dois chegam a passar, uma hora antes do crime, ao lado do atirador. No momento em que o suspeito tentava sair do estabelecimento pela porta de entrada, os policiais entravam na casa de shows.

"Os policiais militares aparecem entrando na casa de shows e passam ao lado do atirador. É claro que eles não sabiam quem era ele. E os mesmos policiais saíram do Gordinho após o crime e chegaram a prestar socorro à vítima" Marcelo Cavalcanti - Titular da DHPP de Vitória

Como afirmado algumas vezes pelo delegado, os dois policiais militares não têm relação com o crime. Isso se justifica porque, segundo ele:

O boletim informava que o atirador, naquele momento tratado como o policial, vestia blusa bege clara, calção branco e chinelo. As imagens mostram que os policiais militares estavam com roupas diferentes das citadas



O cartucho da arma utilizada pelo atirador é o mesmo da arma do policial. Ao todo, quatro armas estão sendo periciadas pela polícia. A semelhança entre os cartuchos não indica, segundo a polícia, uma relação necessária entre os policiais e o crime



O vídeo mostra que o atirador e os policiais chegam a ficar perto, mas vestem roupas diferentes, não entram em contato naquele momento e agem de maneira diferente após o crime: o suspeito foge, e os policiais prestam socorro

