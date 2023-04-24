Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia procura jovem suspeito de assassinato e assaltos na Serra

Polícia Civil do Espírito Santo está à procura de um jovem de 23 anos considerado de "alta periculosidade" e apontado como autor de homicídio e assaltos na Serra. Na última quarta-feira (19), uma equipe do 13º Distrito Policial do município chegou a realizar uma operação para tentar prender o foragido da Justiça, mas não o encontrou. Contra Vinícius Leal dos Santos, há mandado de busca e apreensão e também de prisão preventiva.

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que Vinícius tem várias passagens criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, homicídio e roubo. Um dos assaltos, segundo a polícia, foi cometido contra equipes de segurança da linha férrea de uma empresa mineradora multinacional – que não teve o nome divulgado.

De acordo com o titular do 13º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, o Ministério Público do Espírito Santo considerou toda a apuração policial e provas contra Vinícius ao decidir denunciá-lo pelos crimes de roubo qualificado. Ainda segundo o delegado, há um mandado de prisão em aberto contra o jovem por homicídio.

Em operação realizada na última quarta-feira (19), as equipes se dirigiram ao endereço do suspeito, mas ele não foi localizado no imóvel. A companheira dele, que não teve o nome divulgado, informou às equipes que o homem não tem paradeiro fixo por medo de ser preso.

Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na casa, foram apreendidos:

R$ 1.050,00 em espécie



Um relógio dourado



Aparelho celular



Dois cordões dourados

