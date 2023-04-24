Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Alta periculosidade"

Polícia procura jovem suspeito de assassinato e assaltos na Serra

Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia suspeito de ter cometido crimes no município; ele foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2023 às 08:30
Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia na Serra
Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia procura jovem suspeito de assassinato e assaltos na Serra
Polícia Civil do Espírito Santo está à procura de um jovem de 23 anos considerado de "alta periculosidade" e apontado como autor de homicídio e assaltos na Serra. Na última quarta-feira (19), uma equipe do 13º Distrito Policial do município chegou a realizar uma operação para tentar prender o foragido da Justiça, mas não o encontrou. Contra Vinícius Leal dos Santos, há mandado de busca e apreensão e também de prisão preventiva.
Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que Vinícius tem várias passagens criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, homicídio e roubo. Um dos assaltos, segundo a polícia, foi cometido contra equipes de segurança da linha férrea de uma empresa mineradora multinacional – que não teve o nome divulgado.
De acordo com o titular do 13º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, o Ministério Público do Espírito Santo considerou toda a apuração policial e provas contra Vinícius ao decidir denunciá-lo pelos crimes de roubo qualificado. Ainda segundo o delegado, há um mandado de prisão em aberto contra o jovem por homicídio.
Em operação realizada na última quarta-feira (19), as equipes se dirigiram ao endereço do suspeito, mas ele não foi localizado no imóvel. A companheira dele, que não teve o nome divulgado, informou às equipes que o homem não tem paradeiro fixo por medo de ser preso.
Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia na Serra
Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, é procurado pela polícia na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Na casa, foram apreendidos:
  • R$ 1.050,00 em espécie
  • Um relógio dourado
  • Aparelho celular
  • Dois cordões dourados
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Vinícius Leal dos Santos, de 23 anos, pode denunciar por meio do Disque-Denúncia 181. Basta ligar para o número 181 ou fazer a denúncia pelo site oficial. A ligação é anônima.

Veja Também

Segurança da Ceasa é baleado e tem arma roubada em Cariacica

Jovem é detido após agredir a mãe e fazer ameaças com facão em Linhares

Jovem busca mãe de santo para 'fechar o corpo' e acaba preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Justiça MPES Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados