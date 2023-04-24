Segurança da Ceasa é baleado e tem arma roubada em Cariacica

Vigilante foi baleado por indivíduos armados e teve a arma levada na Ceasa em Cariacica Crédito: Divulgação/Ceasa

Um vigilante de 42 anos foi baleado três vezes e teve a arma roubada enquanto trabalhava na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica , por volta de 5h40 desta segunda-feira (24).

Conforme informações apuradas pela repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o vigilante trabalha no local durante a madrugada e deixaria o trabalho às 6h, momento em que trocaria de turno com outro segurança.

Ainda segundo a apuração da TV Gazeta, o crime contra o vigilante foi cometido por dois indivíduos em uma moto, sendo que um deles desceu da moto atirando na direção da vítima. Eles levaram apenas a arma dele e não chegaram a roubar outros pertences pessoais.

Testemunhas relataram que o vigilante foi atingido por três disparos, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações para qual hospital ele foi e qual o estado de saúde dele.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido. "A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", destacou no texto.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar em busca de mais informações sobre o ocorrido, além da Ceasa, mas ainda não houve retorno.