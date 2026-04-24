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Educação

Prefeitura de Viana contrata professores e pedagogos temporários

Remuneração inicial é de R$ 3.200 para carga horária de 25 horas semanais, com a possibilidade de chegar a até 44 horas

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 14:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2026 às 14:06
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana Divulgação/Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais do magistério. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.


As oportunidades são destinadas a pedagogos e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com vagas em áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Arte, Ensino Religioso, Língua Inglesa e Educação Especial.


O edital também prevê vagas para atuação na educação do campo e na área urbana, além de projetos específicos como ginástica rítmica, educação musical e conhecimento complementar.


O salário inicial é de R$ 3.200 para carga horária de 25 horas semanais, com possibilidade de ampliação para até 44 horas, de acordo com cada unidade escolarea e a conveniência da administração pública. Os profissionais contratados poderão atuar em mais de uma escola da rede municipal.


Os interessados podem se inscrever das 14 horas do dia 27 de abril até as 18 horas do dia 4 de maio, pelo site da prefeitura.


Será permitido realizar duas inscrições, desde que sejam para áreas de atuação distintas. Todos os documentos exigidos no edital devem ser digitalizados em formato PDF e enviados em um único arquivo na plataforma.


A seleção contará com três etapas. A primeira, totalmente on-line, consistirá na inscrição e no envio de documentos. A segunda será realizada de forma presencial, após convocação e análise documental, para escolha de vaga. A última etapa será a formalização do contrato de trabalho.


Os aprovados atenderão às necessidades da rede municipal, respeitando a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Caso esse percentual não seja preenchido, as vagas remanescentes serão destinadas aos demais candidatos, conforme a ordem de classificação.


A classificação final está prevista para ser divulgada em 18 de maio, com início das convocações a partir de 25 de maio.

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