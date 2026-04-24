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Mobilidade

Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito

Antes, na mesma região, serão realizadas obras de macrodrenagem para acabar com alagamentos

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 14:04

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 abr 2026 às 14:04
Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica Prefeitura de Cariacica

O município de Cariacica vai receber uma obra de macrodrenagem para acabar com os alagamentos em bairros da região de Campo Grande e, no mesmo projeto, será criado o binário do Mochuara, nas imediações do shopping local, para dar mais fluidez ao trânsito. O orçamento está em finalização, mas o investimento estimado está entre R$ 160 milhões e R$ 170 milhões. 


O prefeito Euclério Sampaio (MDB) diz que a perspectiva é assinar o convênio com o governo do Espírito Santo, que vai ajudar a financiar a obra, nos próximos dias. A administração municipal já preparou o anteprojeto e planeja lançar o edital de licitação para contratação da empresa em seguida. 


O secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, explica que a contratação será no sistema de regime integrado, isto é, a vencedora do processo licitatório será responsável também por preparar o projeto executivo antes de realizar a obra, cujo prazo de conclusão, depois da ordem de serviço, está previsto para 28 meses.


No projeto básico da prefeitura, há indicação de macrodrenagem, na área localizada atrás do Shopping Moxuara e do Supermercado Perim. "Naquela região, temos um problema grande de alagamento que, às vezes, nem ônibus consegue passar", comenta Weverton. 


As intervenções vão beneficiar os bairros de São Francisco, Santo André, Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, entre outras comunidades. 


A proposta prevê ainda a construção de um reservatório, com capacidade de armazenamento de 23 milhões de litros, para captação da chuva. É uma espécie de "piscinão" de onde a água, segundo o secretário, depois pode ser liberada na rede de drenagem da Rodovia Leste-Oeste. 

Proposta prevê um novo acesso aos bairros e saída pela Rua dos Apóstolos; as vias vão receber nova pavimentação e sinalização
Proposta prevê um novo acesso aos bairros e saída pela Rua dos Apóstolos; as vias vão receber nova pavimentação e sinalização Prefeitura de Cariacica

Binário vai criar novo acesso

Finalizadas as obras de macrodrenagem, o projeto vai prosseguir com intervenções no trânsito para melhorar a circulação de veículos na região. A previsão é implantar o binário do Mochuara, para o qual será aberto um novo acesso entre o shopping e o supermercado. Por esse sistema, vias paralelas passarão a operar em sentido único, cada uma para um lado.


A rua criada será usada para quem trafega na Avenida Mário Gurgel, que passa em frente ao centro comercial, e quiser seguir para dentro dos bairros. Para quem vai sair da região no sentido da Mário Gurgel, a opção será a Rua dos Apóstolos. 


Weverton Moraes acrescenta que as vias vão receber nova pavimentação e sinalização.  

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