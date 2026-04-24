Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito

O município de Cariacica vai receber uma obra de macrodrenagem para acabar com os alagamentos em bairros da região de Campo Grande e, no mesmo projeto, será criado o binário do Mochuara, nas imediações do shopping local, para dar mais fluidez ao trânsito. O orçamento está em finalização, mas o investimento estimado está entre R$ 160 milhões e R$ 170 milhões.





O prefeito Euclério Sampaio (MDB) diz que a perspectiva é assinar o convênio com o governo do Espírito Santo, que vai ajudar a financiar a obra, nos próximos dias. A administração municipal já preparou o anteprojeto e planeja lançar o edital de licitação para contratação da empresa em seguida.





O secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, explica que a contratação será no sistema de regime integrado, isto é, a vencedora do processo licitatório será responsável também por preparar o projeto executivo antes de realizar a obra, cujo prazo de conclusão, depois da ordem de serviço, está previsto para 28 meses.





No projeto básico da prefeitura, há indicação de macrodrenagem, na área localizada atrás do Shopping Moxuara e do Supermercado Perim. "Naquela região, temos um problema grande de alagamento que, às vezes, nem ônibus consegue passar", comenta Weverton.





As intervenções vão beneficiar os bairros de São Francisco, Santo André, Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, entre outras comunidades.





A proposta prevê ainda a construção de um reservatório, com capacidade de armazenamento de 23 milhões de litros, para captação da chuva. É uma espécie de "piscinão" de onde a água, segundo o secretário, depois pode ser liberada na rede de drenagem da Rodovia Leste-Oeste.