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Fora do cargo

Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias

Afastamento terá início no próximo dia 28 e prefeito diz que deixará o cargo para tratar de assuntos particulares

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 16:03

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 abr 2026 às 16:03
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai se afastar do cargo a partir do próximo dia 28. Vitor Jubini


O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), registrou pedido de afastamento do cargo pelo período de 15 dias, a partir de 28 de abril deste ano.


A solicitação do chefe do Executivo municipal foi lida e aprovada em plenário, durante sessão da Câmara de Vereadores de Cariacica, na quarta-feira (15).


No documento encaminhado à Casa de Leis, o prefeito alega que o afastamento é para tratar de assuntos particulares. Com a licença de Euclério, quem assumirá a gestão será a vice-prefeita Shymenne Benevicto de Castro (PSB).


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