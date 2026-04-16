Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias





O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), registrou pedido de afastamento do cargo pelo período de 15 dias, a partir de 28 de abril deste ano.





A solicitação do chefe do Executivo municipal foi lida e aprovada em plenário, durante sessão da Câmara de Vereadores de Cariacica, na quarta-feira (15).





No documento encaminhado à Casa de Leis, o prefeito alega que o afastamento é para tratar de assuntos particulares. Com a licença de Euclério, quem assumirá a gestão será a vice-prefeita Shymenne Benevicto de Castro (PSB).



