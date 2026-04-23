Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada

A interdição total de passarela e ciclovia na Ponte de Camburi, no sentido Jardim da Penha, que estava marcada para quinta-feira (23) foi adiada para segunda-feira (27). A Prefeitura de Vitória não informou o motivo para a mudança.





Apesar do novo dia para a intervenção, quem passar pelo local nos próximos dias pode ver uma movimentação de preparação de rampas. As estruturas, que já estavam parcialmente bloqueadas desde o dia 11, passam por manutenção com previsão de conclusão na primeira quinzena de maio.





Para garantir a travessia, uma das faixas da ponte será bloqueada para veículos e destinada exclusivamente a pedestres e ciclistas no sentido Jardim da Penha. Devido à continuidade das obras, a pista central também sofrerá interdições ao final das noites e durante as madrugadas.