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Lesões e ferimentos

Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama

José Menegueli, de 71 anos, caminhava pela calçada quando acabou atingido por um carro no Centro da cidade. Ele sofreu fraturas graves e segue internado após passar por cirurgia

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 17:35

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

23 abr 2026 às 17:35

Um idoso de 71 anos ficou ferido gravemente na perna após ser atropelado em cima da calçada no centro de Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22).

Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o carro invade a calçada e atinge a vítima, que é prensada contra a estrutura. Logo após o acidente, a motorista sai do veículo com uma criança, enquanto o passageiro assume o volante e dá ré para liberar o idoso. 

O homem foi identificado como José Menegueli. Segundo a família, ele sofreu fraturas na tíbia, no tornozelo e em parte do pé.

Até agora a gente não entendeu o motivo e como foi a situação. Foi muito rápido; o carro o pegou por trás. Foi uma situação complexa, poderiaa ter sido fatal

Marcilei Menegueli

Filho da vítima

A vítima foi socorrida e levada, inicialmente, para um pronto atendimento em Sooretama, mas precisou ser transferida para um hospital em Linhares, onde passou por cirurgia. Ele segue internado e pode precisar de um novo procedimento nos próximos dias.

De acordo com o filho, José havia saído de casa para resolver questões no Centro da cidade e retornava a pé no momento do acidente. Apesar de ser habilitado e ter carro, ele costumava fazer esse tipo de trajeto caminhando, para se manter ativo.

As causas do atropelamento ainda são desconhecidas, mas a suspeita é de que a motorista tenha perdido o controle do veículo ao fazer uma curva. Segundo a família, os ocupantes do carro prestaram socorro imediato e mantêm contato desde o acidente para acompanhar o estado de saúde da vítima.

Até a última atualização da reportagem, o caso não havia sido registrado na polícia. A família informou que ainda avalia se irá formalizar o boletim de ocorrência. 

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atropelamento trânsito Sooretama Região Norte do ES
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