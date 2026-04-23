Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama

Um idoso de 71 anos ficou ferido gravemente na perna após ser atropelado em cima da calçada no centro de Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22).
Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o carro invade a calçada e atinge a vítima, que é prensada contra a estrutura. Logo após o acidente, a motorista sai do veículo com uma criança, enquanto o passageiro assume o volante e dá ré para liberar o idoso.
O homem foi identificado como José Menegueli. Segundo a família, ele sofreu fraturas na tíbia, no tornozelo e em parte do pé.
Até agora a gente não entendeu o motivo e como foi a situação. Foi muito rápido; o carro o pegou por trás. Foi uma situação complexa, poderiaa ter sido fatal
Marcilei Menegueli
Filho da vítima
A vítima foi socorrida e levada, inicialmente, para um pronto atendimento em Sooretama, mas precisou ser transferida para um hospital em Linhares, onde passou por cirurgia. Ele segue internado e pode precisar de um novo procedimento nos próximos dias.
De acordo com o filho, José havia saído de casa para resolver questões no Centro da cidade e retornava a pé no momento do acidente. Apesar de ser habilitado e ter carro, ele costumava fazer esse tipo de trajeto caminhando, para se manter ativo.
As causas do atropelamento ainda são desconhecidas, mas a suspeita é de que a motorista tenha perdido o controle do veículo ao fazer uma curva. Segundo a família, os ocupantes do carro prestaram socorro imediato e mantêm contato desde o acidente para acompanhar o estado de saúde da vítima.
Até a última atualização da reportagem, o caso não havia sido registrado na polícia. A família informou que ainda avalia se irá formalizar o boletim de ocorrência.