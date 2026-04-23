Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus

Um motociclista ficou ferido após colidir com uma vaca no início da noite dessa quarta-feira (22), na ES 315, após o trevo de Nativo, na zona rural de São Mateus, região Norte do Espírito Santo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
Este é o segundo acidente envolvendo colisão com animais na pista registrado no município nesta semana. Na terça-feira (21), um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam bater em uma vaca, no bairro Residencial Parque Washington. Ambos foram socorridos.
Questionada sobre os animais na pista, a prefeitura de São Mateus disse que mantém contrato vigente, desde julho de 2025, com um rancho para execução dos serviços de monitoramento e recolhimento de animais em vias públicas no município.
Acrescentou que todos os animais recolhidos são encaminhados ao local, onde passam por procedimentos técnicos que incluem avaliação das condições físicas, verificação de sinais de doenças, identificação de possíveis situações de maus-tratos e demais análises necessárias ao bem-estar do animal. Reforçou que o serviço tem como objetivo principal a promoção da segurança viária, a prevenção de acidentes, a proteção da saúde pública e o bem-estar animal, contribuindo para a organização dos espaços públicos e redução de riscos à população.