Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir com uma vaca no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na terça-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, o homem conduzia a moto e a mulher estava na garupa no momento da colisão. Ambos ficaram feridos e foram socorridos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado do animal. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações e aguarda retorno.