Homem esfaqueia grávida, foge e é preso dentro de igreja em Vitória

Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher grávida de 19 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 26 anos, na noite deste domingo (23), quando andava por uma rua do bairro Universitário, em Vitória . O homem ainda a ameaçou, alegando que voltaria para matá-la caso a polícia fosse acionada.

O boletim de ocorrência narra que a vítima voltava do ponto de ônibus em direção à casa dela, quando começou a ser perseguida pelo agressor, com quem mantém uma relação afetiva.

A mulher foi alcançada pelo homem, golpeada no pescoço por ele com uma faca e ainda feriu a mão direita quando tentou se defender. Diante das lesões, a gestante foi levada pelos policiais para o Pronto Atendimento de São Pedro e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Os policiais continuaram patrulhando o bairro após o crime e encontraram o homem dentro de uma igreja, repleto de escoriações, provocadas quando ele pulava muros fugindo de uma eventual abordagem policial.

Por causa das escoriações, o indivíduo foi levado para o Pronto Atendimento de Praia do Suá e depois conduzido para o Plantão Especializado da Mulher (PEM).

Outras mulheres agredidas

O PEM também registrou outro caso de violência contra a mulher, em Nova Palestina, Vitória, ocorrido na mesma noite. Nesse caso, uma mulher de 43 anos foi agredida com socos pelo marido, de 46 anos.

O boletim de ocorrência informa que o homem praticou a agressão sob a justificativa de que a mulher estaria traindo ele. O suspeito fugiu ao notar a chegada dos policiais e não foi mais localizado pelos agentes.

Aos militares, a mulher relatou que o marido é muito agressivo e que é obrigada a fazer sexo com ele, com medo dele agredir os filhos dela.

Quase no mesmo horário, em Vista da Serra II, na Serra , uma mulher de 38 anos foi agredida pelo companheiro, de 39 anos. A ocorrência do crime mostra que o homem tentou enforcar a vítima, a empurrou e ainda a ameaçou após ela defender duas filhas que tem com ele.

O indivíduo também chegou a agredir e ameaçar a irmã da companheira, de 34 anos, deixando-a com escoriações.

Quando iam com os policiais militares a caminho da Delegacia Especializada da Mulher, as vítimas viram o agressor às margens da BR 101, próximo do radar de Nova Carapina. Os agentes o abordaram e ele confessou que havia se desentendido com a família, também sendo encaminhado para a delegacia.