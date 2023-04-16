Homem é morto a tiros e mulher fica ferida em casa de shows em Vitória

Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto a tiros no Bar Gordinho Sambão, em Vitória Crédito: Acervo pessoal

Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma casa de shows em Vitória, na madrugada deste domingo (16). Durante a confusão, uma jovem de 20 anos acabou ferida com um tiro na perna. O caso aconteceu no Bar do Gordinho Sambão, em Mário Cypreste. A suspeita era de que um soldado da Polícia Militar teria sido o autor dos disparos, mas a hipótese foi descartada nesta segunda-feira (24). A casa noturna estava lotada quando os disparos aconteceram, por volta da 1h30 da manhã. Ninguém foi preso.

Segundo boletim policial, a vítima é Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos. Ele morreu na hora. Ainda não há informações sobre a dinâmica de como aconteceu o homicídio e o motivo. O nome do autor dos disparos também não foi confirmado.

No momento do crime, uma mulher de 20 anos levou um tiro na perna direita e foi levada pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar foi chamada e isolou o local. Pelas câmeras de segurança, que estavam atrás dos banheiros químicos, foi possível identificar o homem que efetuou os tiros. Conforme o Boletim de Ocorrência, o atirador tinha a vítima como alvo, pois ele ficou pouco tempo no local, fugindo em seguida na companhia de outro homem. Não há informações sobre quantos tiros atingiram Eduardo, mas testemunhas disseram que ouviram vários disparos.

O bar conta com um livro de registro das armas de fogo dos agentes de segurança pública que entram no recinto, com informações sobre o portador, o número do armamento e os horários de entrada e saída.

Ainda segundo o documento da polícia, um dos investigadores da Polícia Civil relatou que foram recolhidos estojos de calibre 9MM, o que pode confirmar o envolvimento de militares no crime.

Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi assassinado no bar Gordinho Samba, em VItória Crédito: Foto do leitor

A reportagem questionou as Polícias Civil e Militar sobre o assunto. Em nota, a PM disse que está acompanhando as investigações junto à Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para verificar a autoria do crime e saber sobre a possível participação de um soldado.

O Bar do Gordinho também foi procurado e disse lamentar o episódio. A empresa afirmou que cumpre um rigoroso esquema de segurança e que o caso foi algo isolado. Confira a nota ao final do texto.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Eduardo cumpriu pena por tráfico de drogas entre 2015 e 2022.

O que disse a PM Na madrugada deste domingo (16), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio em um bar localizado no bairro Mario Cypreste, Vitória. No local, foi constatado que um homem de 32 anos foi a óbito no local. A equipe providenciou o isolamento da área e a Polícia Civil foi acionada. Uma mulher foi baleada na perna direita e foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Ninguém foi detido. A Corregedoria da Polícia Militar informa que está acompanhando as investigações junto com a DHPP, a fim de verificar a autoria do crime e a possibilidade da participação de militar.



O que disse o Gordinho Sambão A direção do Gordinho Sambão e toda sua equipe, ainda consternados, lamentam profundamente o ocorrido nessa madrugada. A casa de shows reforça que o seu esquema de segurança segue com rigidez todas as normas estabelecidas, e garante que esse foi um fato isolado. A casa segue à disposição das autoridades competentes para prestar todo o auxílio na elucidação do caso, como vem fazendo desde o ocorrido.



No entanto, apesar da suspeita inicial, a Polícia Civil informou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24), que após investigar o crime constatou que não houve participação de policiais militares no assassinato . A versão anterior dos fatos havia sido divulgada pouco depois do crime, na confecção do boletim de ocorrência realizado por integrantes da Polícia Militar.

Após analisarem as imagens gravadas dentro da casa de shows, a Polícia Civil constatou a chegada dos dois policiais militares, que chegam a passar pela portaria uma hora antes do crime, ao lado do atirador. No momento em que o suspeito tentava sair do estabelecimento pela porta de entrada, os policiais entravam na casa de shows.

"Os policiais militares aparecem entrando na casa de shows e passam ao lado do atirador. É claro que eles não sabiam quem era ele. E os mesmos policiais saíram do Gordinho após o crime e chegaram a prestar socorro à vítima", disse o delegado Marcelo Cavalcanti, da DHPP de Vitória.

Ainda conforme o delegado, o atirador já foi identificado pela Polícia Civil, mas o nome dele não foi divulgado.

Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta.