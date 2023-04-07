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Ninguém foi detido

Adolescente é morto a tiros na Serra um dia após fazer aniversário

João Pedro Lopes, de 16 anos, foi baleado na praça principal do bairro André Carloni nesta quinta-feira (6); família acredita que ele tenha sido confundido com criminosos da região

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 12:21

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 abr 2023 às 12:21
João Pedro Lopes, de 16 anos, morreu após ser baleado por dois suspeitos na Serra
Comemoração do aniversário do jovem aconteceu um dia antes de ser morto Crédito: Arquivo Pessoal
Um dia após completar 16 anos de idade, o adolescente João Pedro Lopes foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (6), em André Carloni, na Serra. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, dois suspeitos em uma bicicleta chegaram e atiraram contra o jovem em frente à Rua da Paz, na praça principal do bairro.
O crime ocorreu por volta das 23h, e o jovem levou três tiros. João Pedro chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, também no município, mas não resistiu aos ferimentos.
À reportagem, a mãe do adolescente contou que ele tinha o costume de sair da escola e ficar na praça até às 21h. Ela chegou a pedir para que João Pedro voltasse mais cedo para casa, mas dormiu e acordou com a notícia do assassinato do filho. 
A mulher, que preferiu não se identificar, afirmou que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e nem era usuário. De acordo com ela, o filho pode ter sido confundido com criminosos da região. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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