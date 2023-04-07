Adolescente é morto a tiros na Serra um dia após fazer aniversário

Comemoração do aniversário do jovem aconteceu um dia antes de ser morto Crédito: Arquivo Pessoal

TV Gazeta, dois suspeitos em uma bicicleta chegaram e atiraram contra o jovem em frente à Rua da Paz, na praça principal do bairro. Um dia após completar 16 anos de idade, o adolescente João Pedro Lopes foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (6), em André Carloni, na Serra . Conforme apuração do repórter Diony Silva, da, dois suspeitos em uma bicicleta chegaram e atiraram contra o jovem em frente à Rua da Paz, na praça principal do bairro.

O crime ocorreu por volta das 23h, e o jovem levou três tiros. João Pedro chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, também no município, mas não resistiu aos ferimentos.

À reportagem, a mãe do adolescente contou que ele tinha o costume de sair da escola e ficar na praça até às 21h. Ela chegou a pedir para que João Pedro voltasse mais cedo para casa, mas dormiu e acordou com a notícia do assassinato do filho.

A mulher, que preferiu não se identificar, afirmou que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e nem era usuário. De acordo com ela, o filho pode ter sido confundido com criminosos da região.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.