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Investigação

Corpo é encontrado boiando no mar da Praia da Costa, em Vila Velha

Cadáver apareceu boiando perto da Pedra da Sereia e estava com um crachá de um supermercado de Vila Velha; polícia aguarda resultado de exames

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 10:32

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

24 abr 2023 às 10:32
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um corpo foi encontrado boiando na manhã desta segunda-feira (24), na Praia da Costa, em Vila Velha, por uma equipe de canoa havaiana. O cadáver, do sexo masculino, estava com um crachá de um supermercado de Vila Velha e apareceu no mar, perto da Pedra da Sereia.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência do encontro do cadáver e realizou a retirada do corpo da água por meio da equipe de mergulho.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encontrado com um crachá de um supermercado de Vila Velha e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O procedimento será encaminhado para Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda o resultado dos exames.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que afirmou, em nota, que foi acionada no início da manhã por uma equipe de canoa havaiana que informou ter se deparado com um corpo boiando próximo à Pedra da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o encontro de cadáver do sexo masculino.

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