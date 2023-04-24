Corpo é encontrado boiando no mar da Praia da Costa, em Vila Velha

Um corpo foi encontrado boiando na manhã desta segunda-feira (24), na Praia da Costa, em Vila Velha, por uma equipe de canoa havaiana. O cadáver, do sexo masculino, estava com um crachá de um supermercado de Vila Velha e apareceu no mar, perto da Pedra da Sereia.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência do encontro do cadáver e realizou a retirada do corpo da água por meio da equipe de mergulho.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encontrado com um crachá de um supermercado de Vila Velha e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O procedimento será encaminhado para Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda o resultado dos exames.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que afirmou, em nota, que foi acionada no início da manhã por uma equipe de canoa havaiana que informou ter se deparado com um corpo boiando próximo à Pedra da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o encontro de cadáver do sexo masculino.