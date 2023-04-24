Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imagem impressionante

Carreta fica destruída em acidente e motorista sai ileso em Cachoeiro

Tombamento de carreta que estava transportando um bloco de pedra foi registrado na manhã desta segunda-feira (24) na ES 166, em São Vicente; vítima saiu sozinha das ferragens

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 16:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 abr 2023 às 16:46
Uma carreta carregada com um bloco de pedra tombou na ES 166, na localidade de São Vicente, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (24). Imagens registradas logo após o acidente mostram que a cabine do veículo ficou destruída após o tombamento. Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por conta da situação do veículo, mas o motorista conseguiu sair sozinho, sofrendo apenas escoriações.
A gravação feita por uma pessoa que passou pelo local após o acidente impressiona. A cabine ficou totalmente destruída ao tombar sobre a grade de proteção às margens da rodovia, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo.
Segundo a Polícia Militar, no local, os militares constataram que o motorista não havia se ferido, recusando atendimento médico. A corporação disse que o trecho da rodovia foi sinalizado até a chegada do guincho para remoção da carreta.
Corpo de Bombeiros informou que também chegou a ser acionado para o acidente, mas o motorista também confirmou aos militares que estava bem.

Veja Também

Acidente entre van e carro fere motorista e passageiros em Alegre

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Conceição da Barra

Filha mata pai a facadas ao ver a mãe ser agredida por ele em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados