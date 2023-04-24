Carreta fica destruída em acidente e motorista sai ileso em Cachoeiro

A gravação feita por uma pessoa que passou pelo local após o acidente impressiona. A cabine ficou totalmente destruída ao tombar sobre a grade de proteção às margens da rodovia, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo.

Segundo a Polícia Militar, no local, os militares constataram que o motorista não havia se ferido, recusando atendimento médico. A corporação disse que o trecho da rodovia foi sinalizado até a chegada do guincho para remoção da carreta.