Carreta fica destruída em acidente e motorista sai ileso em Cachoeiro

Uma carreta carregada com um bloco de pedra tombou na ES 166, na localidade de São Vicente, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (24). Imagens registradas logo após o acidente mostram que a cabine do veículo ficou destruída após o tombamento. Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por conta da situação do veículo, mas o motorista conseguiu sair sozinho, sofrendo apenas escoriações.
A gravação feita por uma pessoa que passou pelo local após o acidente impressiona. A cabine ficou totalmente destruída ao tombar sobre a grade de proteção às margens da rodovia, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo.
Segundo a Polícia Militar, no local, os militares constataram que o motorista não havia se ferido, recusando atendimento médico. A corporação disse que o trecho da rodovia foi sinalizado até a chegada do guincho para remoção da carreta.
O Corpo de Bombeiros informou que também chegou a ser acionado para o acidente, mas o motorista também confirmou aos militares que estava bem.