Filha mata pai a facadas ao ver a mãe ser agredida por ele em Ibatiba

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó Crédito: Divulgação/PMI

Segundo boletim de ocorrência da PM, o crime aconteceu por volta de 20h. O homem foi atingido por quatro facadas. Ele chegou a receber atendimento no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da adolescente, de 35 anos, que estava próxima do local com a filha, contou que ela e o marido começaram um desentendimento e, em seguida, o homem a agrediu com chute forte e um soco nas costas. A mulher contou ainda que, após as agressões, o homem começou a procurar por uma faca na casa.

Segundo a mulher, a filha dela havia escondido o objeto nas próprias mãos para evitar que a mãe fosse esfaqueada. A mãe da adolescente contou que o marido estava muito embriagado e voltou a agredi-la – momento em que a menina, para cessar com as agressões, golpeou o pai quatro vezes (atingindo pulmões, nuca e região do pescoço).

A mulher disse que foi casada com o homem por 17 anos e que sempre sofreu agressões. A filha do casal justificou aos militares que deu as facadas no pai para impedir que sua mãe fosse assassinada, uma vez que ele procurava pela faca para atingir a mulher.

Mãe e filha foram levadas para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Uma advogada acompanhou as duas até a unidade policial.