Homem é preso após invadir casa da ex no ES e ameaçar matá-la quando for solto

Homem de 27 anos foi levado para a delegacia de Muqui Crédito: Marcel Alves

Um homem de 27 anos acabou preso por lesão corporal qualificada, injúria, ameaça e dano ao patrimônio na localidade de São Pedro, em Muqui , no Sul do Espírito Santo, após invadir a casa da ex mulher – que tinha medida protetiva contra ele – e a ameaçar de morte. O suspeito não teve o nome divulgado.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar , no local, os militares se depararam com o homem contido pela vítima e pelo cunhado dela, um adolescente.

A mulher relatou que estava em frente a sua residência quando o ex-marido chegou falando palavras de baixo calão contra ela. O homem teria arrombado e invadido a casa, onde ela estava com o filho e uma irmã. Ela disse que o ex-marido teria tentando lhe dar um soco, mas ela se desvencilhou. Ele se desequilibrou e caiu no chão, momento em que foi possível imobilizá-lo.

Ainda em relato aos militares, a vítima contou que aproveitou que o ex-marido estava caído no chão para deitar em cima dele e, com o auxílio do cunhado dela, conseguir conter o suspeito até a chegada da polícia. Durante esse tempo, até a PM chegar ao local, o homem fez ameaças contra ela dizendo que seria preso, mas que, após deixar a cadeia, voltaria para matá-la.

O homem resistiu à abordagem dos militares, se recusando a ser conduzido e foi necessário o uso de força para contê-lo. Devido a um corte na cabeça que ele sofreu ao cair dentro da casa durante a briga com a ex-mulher, o detido foi levado para atendimento médico e, em seguida, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.