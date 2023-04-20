Jovem é presa com R$ 2 mil em notas falsas em Marataízes

Com a mulher de 18 anos, a Polícia Federal apreendeu cédulas falsas de R$ 100 Crédito: Polícia Federal

Uma jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Federal, em Marataízes , no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19), com cédulas falsas. Com a moça a polícia encontrou 20 cédulas falsas de R$100, vindos por meio dos Correios de Brasília, com destino a Marataízes.

Segundo a polícia, a investigação teve início após a Coordenação de Segurança dos Correios ter informado à Polícia Federal sobre uma encomenda postada em Brasília com destino a cidade de Marataízes, com indicativos de conter objeto ilícito.

Os policiais contam que acompanharam a entrega e, após a mulher confirmar ser a destinatária e receber a encomenda, a abordaram e encontraram 20 notas falsas de R$100 no pacote recebido.

Questionada, a jovem confessou o crime e disse ter adquirido as cédulas por meio de um grupo de aplicativo de mensagens, pagando R$469,00 pelas 20 cédulas contrafeitas.

A jovem foi indiciada pelo crime de moeda falsa. A pena para este crime varia de três a doze anos de reclusão. A mulher foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória onde aguardará a audiência de custódia.

As investigações continuam, segundo a polícia, para buscar outras provas e identificar o envolvimento de outras pessoas na confecção das cédulas falsas.