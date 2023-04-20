Jovem é presa com R$ 2 mil em notas falsas em Marataízes

Uma jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Federal, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (19), com cédulas falsas. Com a moça a polícia encontrou 20 cédulas falsas de R$100, vindos por meio dos Correios de Brasília, com destino a Marataízes.
Segundo a polícia, a investigação teve início após a Coordenação de Segurança dos Correios ter informado à Polícia Federal sobre uma encomenda postada em Brasília com destino a cidade de Marataízes, com indicativos de conter objeto ilícito.
Os policiais contam que acompanharam a entrega e, após a mulher confirmar ser a destinatária e receber a encomenda, a abordaram e encontraram 20 notas falsas de R$100 no pacote recebido.
Questionada, a jovem confessou o crime e disse ter adquirido as cédulas por meio de um grupo de aplicativo de mensagens, pagando R$469,00 pelas 20 cédulas contrafeitas.
A jovem foi indiciada pelo crime de moeda falsa. A pena para este crime varia de três a doze anos de reclusão. A mulher foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória onde aguardará a audiência de custódia.
As investigações continuam, segundo a polícia, para buscar outras provas e identificar o envolvimento de outras pessoas na confecção das cédulas falsas.
A Polícia Federal informou que trabalha em parceria com a área de segurança dos Correios para combater o uso ilegal dos serviços postais para o cometimento de crimes.