PF mira esquema de imigração ilegal do ES para os EUA via México
A Polícia Federal cumpriu, na manhã de quinta-feira (13), um mandado de busca e apreensão no município de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, contra um suspeito de promover imigração ilegal para os Estados Unidos. A rota irregular tinha travessia pelo México e por países da região do Caribe. A ação ocorreu durante a Operação Caminhos Perigosos - nome que considera o risco de travessia da fronteira entre os países. Não houve detidos, e o nome, a idade e a profissão do alvo da PF não foram divulgados.
Durante a operação da PF foram apreendidos documentos de possíveis migrantes que usam os serviços da pessoa investigada. Atualmente, conforme a corporação, o Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil com maior número de prisões pelas autoridades migratórias americanas.
Os envolvidos, segundo a Polícia Federal, podem responder pelo crime de migração ilegal, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão.