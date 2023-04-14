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Operação Caminhos Perigosos

PF mira esquema de imigração ilegal do ES para os EUA via México

Rota irregular tinha travessia pelo México e por países da região do Caribe; foi cumprido mandado de busca e apreensão no município de Barra de São Francisco e não houve detidos

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 10:20

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 abr 2023 às 10:20
Polícia Federal
Polícia Federal cumpriu mandado contra suspeito em Barra de São Francisco Crédito: Carlos Alberto Silva
PF mira esquema de imigração ilegal do ES para os EUA via México
Polícia Federal cumpriu, na manhã de quinta-feira (13), um mandado de busca e apreensão no município de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, contra um suspeito de promover imigração ilegal para os Estados Unidos. A rota irregular tinha travessia pelo México e por países da região do Caribe. A ação ocorreu durante a Operação Caminhos Perigosos - nome que considera o risco de travessia da fronteira entre os países. Não houve detidos, e o nome, a idade e a profissão do alvo da PF não foram divulgados.
Durante a operação da PF foram apreendidos documentos de possíveis migrantes que usam os serviços da pessoa investigada. Atualmente, conforme a corporação, o Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil com maior número de prisões pelas autoridades migratórias americanas.
Os envolvidos, segundo a Polícia Federal, podem responder pelo crime de migração ilegal, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão.

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