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Do Paraguai

PRF apreende carga de cigarro contrabandeada avaliada em R$ 2 milhões no ES

O motorista, de 38 anos, contou que pegou a carga em Belo Horizonte e receberia R$ 10 mil pelo transporte; ele deixaria a carga em Vila Velha

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 19:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 abr 2023 às 19:17
PRF apreende carga de cigarro contrabandeada avaliada em 2,2 milhões
PRF apreende carga de cigarro contrabandeada avaliada em 2,2 milhões Crédito: Divulgação/ PRF
Um caminhão carregado com mais de R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados do Paraguai, foi flagrado na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (13). O produto ilegal estava no baú de um caminhão VW/9.150 com placas do município de Guiricema, do estado de Minas Gerais, atrás de uma carga de calçados.
Segundo a PRF, o flagrante aconteceu durante fiscalização de rotina. Ao ser verificado, o documento fiscal e o conteúdo dentro do baú, os agentes perceberam uma quantidade maior de carga do que constava na nota. Ao analisar os conteúdos do baú descobriram a carga de cigarro escondida.
O motorista, um homem de 38 anos, morador de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, contou que pegou a carga em Belo Horizonte em um posto de combustível, para entregar em Vila Velha. Disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte, mas alegou que não foi informado quem o contratou e quem receberia a encomenda.
O homem foi preso, já o caminhão e a mercadoria foram levados à Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim.
PRF apreende carga de cigarro contrabandeada avaliada em R$ 2 milhões no ES

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