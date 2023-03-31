Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dois casos

Em menos de 24h, 8 milhões de cigarros paraguaios são apreendidos no ES

Primeira apreensão ocorreu na madrugada, na Região Serrana do Estado; horas depois, outra carga foi interceptada, desta vez em Fundão

Publicado em 31 de Março de 2023 às 19:36

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 mar 2023 às 19:36
Parece até notícia repetida, mas não é: três milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta sexta-feira (31), na BR 101, em Fundão. O caso aconteceu menos de 24 horas depois que outra carga semelhante foi interceptada na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, durante a madrugada, quando mais de 5 milhões de unidades do produto foram recolhidas
O material estava dentro de um caminhão e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, junto com o motorista.
O caso de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, ocorreu no km 104 da rodovia, durante operação nacional de combate a roubo de veículos e de carga. Dentro do caminhão, havia 510 caixas contendo 255.380 maços de cigarro (considerando que cada maço contém 20 cigarros, são 5.107.600 unidades).
De acordo com a PRF, os pacotes de cigarro e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão, informou a corporação.
Em menos de 24h, 8 milhões de cigarros paraguaios são apreendidos no ES

ES na rota do comércio ilegal

A PRF alertou que o Espírito Santo é um dos Estados que mais sofrem com o comércio ilegal. Segundo a corporação, mais graves que a ilegalidade da entrada do produto no Brasil e os prejuízos financeiros são os danos causados à saúde da população.
Estudos mostram que o tabaco ilegal tem até seis vezes mais nicotina e alcatrão do que o máximo permitido, além de mais substâncias que viciam e causam câncer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 BR 262 espírito santo PRF Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados