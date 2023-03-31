Parece até notícia repetida, mas não é: três milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta sexta-feira (31), na BR 101, em Fundão. O caso aconteceu menos de 24 horas depois que outra carga semelhante foi interceptada na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, durante a madrugada, quando mais de 5 milhões de unidades do produto foram recolhidas.
O material estava dentro de um caminhão e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, junto com o motorista.
O caso de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, ocorreu no km 104 da rodovia, durante operação nacional de combate a roubo de veículos e de carga. Dentro do caminhão, havia 510 caixas contendo 255.380 maços de cigarro (considerando que cada maço contém 20 cigarros, são 5.107.600 unidades).
De acordo com a PRF, os pacotes de cigarro e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão, informou a corporação.
Em menos de 24h, 8 milhões de cigarros paraguaios são apreendidos no ES
ES na rota do comércio ilegal
A PRF alertou que o Espírito Santo é um dos Estados que mais sofrem com o comércio ilegal. Segundo a corporação, mais graves que a ilegalidade da entrada do produto no Brasil e os prejuízos financeiros são os danos causados à saúde da população.
Estudos mostram que o tabaco ilegal tem até seis vezes mais nicotina e alcatrão do que o máximo permitido, além de mais substâncias que viciam e causam câncer.