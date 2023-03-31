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Região Serrana do ES

Caminhão com 5 milhões de cigarros do Paraguai é apreendido na BR 262

Pacotes de cigarro contrabandeados e veículo foram levados para a Delegacia da PF em Vila Velha; prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2023 às 06:10

Publicado em 31 de Março de 2023 às 06:10

Um caminhão contendo mais de cinco milhões de cigarros contrabandeados, do Paraguai, foi flagrado trafegando na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o material e o veículo foram encaminhados para uma delegacia.
O flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira (31), no km 104 da rodovia, durante operação nacional de combate a roubo de veículos e de carga. Os agentes contaram 510 caixas contendo 255.380 maços de cigarro (considerando que cada maço contém 20 cigarros, são 5.107.600 unidades).
De acordo com a PRF, os pacotes de cigarro e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vila Velha. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão, informou a corporação.

ES na rota do comércio ilegal

A Polícia Rodoviária Federal alertou que o Espírito Santo é um dos Estados que mais sofrem com o comércio ilegal. Segundo a corporação, mais graves que a ilegalidade da entrada do produto no Brasil e os prejuízos financeiros são os danos causados à saúde da população.
Estudos mostram que o tabaco ilegal tem até seis vezes mais nicotina e alcatrão do que o máximo permitido, além de mais substâncias que viciam e causam câncer.

Atualização

31/03/2023 - 8:40
A versão anterior desta matéria informava que três milhões de cigarros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, ma, após finalizar a contagem do material apreendido, a corporação atualizou o número para mais de cinco milhões de unidades. O título e o texto foram atualizados. 

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