Caminhão com 5 milhões de cigarros do Paraguai é apreendido na BR 262

Um caminhão contendo mais de cinco milhões de cigarros contrabandeados, do Paraguai, foi flagrado trafegando na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o material e o veículo foram encaminhados para uma delegacia.

O flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira (31), no km 104 da rodovia, durante operação nacional de combate a roubo de veículos e de carga. Os agentes contaram 510 caixas contendo 255.380 maços de cigarro (considerando que cada maço contém 20 cigarros, são 5.107.600 unidades).

De acordo com a PRF, os pacotes de cigarro e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vila Velha. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão, informou a corporação.

ES na rota do comércio ilegal

A Polícia Rodoviária Federal alertou que o Espírito Santo é um dos Estados que mais sofrem com o comércio ilegal. Segundo a corporação, mais graves que a ilegalidade da entrada do produto no Brasil e os prejuízos financeiros são os danos causados à saúde da população.

Estudos mostram que o tabaco ilegal tem até seis vezes mais nicotina e alcatrão do que o máximo permitido, além de mais substâncias que viciam e causam câncer.