PF mira quadrilha que "pesca" dinheiro em caixas eletrônicos no ES

Operação Pesque e Pague nesta quinta-feira (13). Durante a manhã, a equipe cumpre três mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, em Uma quadrilha especializada em furtar dinheiro de caixas eletrônicos está na mira da Polícia Federal do Espírito Santo , que deflagrou anesta quinta-feira (13). Durante a manhã, a equipe cumpre três mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, em Minas Gerais . A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim

As investigações começaram em novembro do ano passado, justamente quando a agência da Caixa Econômica Federal foi furtada em Guaçuí. Além dos furtos no Espírito Santo, a associação criminosa teria agido em seis cidades do Rio de Janeiro , incluindo Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna.

Segundo a PF, os mandados estão sendo cumpridos em Muriaé (MG). A corporação informou que a quadrilha é composta por, pelo menos, quatro integrantes – dos quais três já foram identificados. Eles têm entre 33 e 40 anos de idade e não tiveram os nomes divulgados.

"A investigação busca, agora, identificar outras pessoas que teriam participação nos crimes. Caso condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cuja penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão", detalhou a Polícia Federal.

A primeira parte do nome da Operação Pesque e Pague faz alusão ao modo de operação da quadrilha, que "pescava" envelopes com dinheiro do interior dos caixas eletrônicos. Já a segunda parte, faz alusão às condenações dos responsáveis, já que eles "pagarão" por tais ações criminosas.

A Caixa Econômica Federal informou que "coopera integralmente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações de combate a crimes na instituição. Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes. Adicionalmente, esclarecemos que a Caixa possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento".