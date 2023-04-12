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Crimes em série em Fundão: bandidos são presos após cerco de moradores

Segundo a polícia, dupla faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de carros e agia com brutalidade na execução dos crimes

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2023 às 13:00
Arma falsa apreendida no momento da prisão dos suspeitos, na noite da última sexta-feira (7), em Fundão
Arma falsa apreendida no momento da prisão dos suspeitos, na noite da última sexta-feira (7), em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois integrantes de uma organização criminosa foram presos na última sexta-feira (7), suspeitos de aterrorizarem a cidade de Fundão. Ao todo, eles são investigados por 15 crimes, incluindo tentativas de homicídio e estupro e diversos roubos de veículos – que seria a especialidade da quadrilha.
Segundo a Polícia Civil nesta quarta-feira (12), os suspeitos foram detidos após moradores da região de Timbuí cercarem a dupla em uma oficina. Na ocasião, eles estavam com armas falsas e acompanhados de uma menina de oito anos, que é filha de um deles.

Série de crimes

As investigações começaram em fevereiro deste ano, quando um talão de cheques foi furtado. A partir disso, teve início uma série de crimes no município, a maioria com o mesmo modo de operação: os criminosos entravam em casas vazias e aguardavam os moradores para roubar os carros deles.
À frente da Delegacia de Polícia de Fundão, o delegado Rodrigo Peçanha detalhou alguns dos casos mais graves e emblemáticos da recente atuação dessa quadrilha. Entre eles, está o roubo contra uma ex-prefeita do município, cometido no dia 4 deste mês de abril. "Ela foi amarrada pelos bandidos, enquanto o esposo dela continuou no carro para fazer alguma coisa. Ao perceber o que estava acontecendo, ele tentou perseguir os criminosos, que dispararam contra o cachorro dos moradores. Nesse caso, eles não conseguiram arrombar o carro e fugiram a pé", disse.
À esquerda, o delegado Rodrigo Peçanha; à direita, o Capitão Hage, da PM, que atuou na prisão dos suspeitos
À esquerda, o delegado Rodrigo Peçanha; à direita, o Capitão Hage, da PM, que atuou na prisão dos suspeitos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
No dia seguinte, outros dois crimes: após roubarem um estabelecimento comercial, assaltaram um motorista da Prefeitura de Itarana, que levava um idoso para consulta médica em Vitória. O carro da administração municipal foi abandonado pouco depois, ainda durante a noite de 5 de abril.
"Horas antes de serem presos, os suspeitos invadiram uma residência e tentaram estuprar a moradora. Quando o companheiro dela chegou, eles dispararam contra o casal e fugiram"
Rodrigo Peçanha - Delegado titular da Delegacia de Polícia de Fundão
Ainda de acordo com as investigações, um casal de idosos também foi vítima desses criminosos. Em março deste ano, o homem e a mulher permaneceram amarrados enquanto os bandidos roubavam uma caminhonete. A dupla ainda levou 30 quilos de carne, celulares, dinheiro e uma televisão.
Ao todo, segundo a Polícia Civil, a quadrilha roubou, ao longo dos últimos meses, quatro carros em Fundão. "Eram veículos encomendados, que eram enviados a outros integrantes da organização. A quadrilha tem, pelo menos, seis membros, que já foram identificados", afirmou o delegado Rodrigo Peçanha.

Prisão e confissão

Apesar de questionada, a corporação não divulgou o nome dos suspeitos presos nem dos demais integrantes da associação criminosa. No entanto, a PC afirmou que os bandidos de 31 e 39 anos têm extensa ficha criminal e confessaram a participação em todos os 15 casos investigados em Fundão.
Os dois vão responder por diversos crimes, entre eles: organização criminosa, roubo majorado com emprego de arma de fogo, receptação, furto qualificado, tentativa de homicídio e tentativa de estupro. Além de corrupção de menores, por causa da menina que os acompanhava no momento da prisão.
Crimes em série em Fundão - bandidos são presos após cerco de moradores

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