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Cariacica

Jovem é preso com pistola da PF argentina, submetralhadora e drogas no ES

Suspeito de 23 anos foi abordado por uma equipe que fazia o patrulhamento preventivo por volta de 22h10, quando estava passando pela rua 71, no bairro Nova Rosa da Penha

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2023 às 08:46
Material apreendido com o suspeito de 23 anos em Cariacica nessa terça-feira (11)
Material apreendido com o suspeito de 23 anos em Cariacica nessa terça-feira (11) Crédito: Divulgação | PMES
Portando uma arma com identificação da Polícia Federal da Argentina, um jovem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (11), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Além da pistola, ele guardava drogas e uma submetralhadora em uma casa da região. Todos os materiais foram apreendidos.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta de 22h10, uma equipe fazia o patrulhamento preventivo na rua 71. Naquele momento, ao avistar os policiais, o suspeito jogou uma pequena sacola no chão e, por isso, acabou sendo abordado "imediatamente" pelos militares.
Com ele, foi encontrada uma pistola com identificação da Polícia Federal da Argentina, além de seis pedras de crack que estavam no saco plástico. Segundo a corporação, testemunhas indicaram que ele tinha mais materiais ilícitos em uma casa na mesma rua, para onde a equipe se dirigiu.
"No quintal do imóvel foi localizada uma sacola com material análogo à maconha. No quarto da residência, havia uma submetralhadora de fabricação artesanal, pinos de cocaína e partes de colete balístico (à prova de balas), sendo uma delas com identificação da Guarda Municipal", detalhou a PM.
Algemado, o jovem de 23 anos foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Na manhã desta quarta-feira (12), para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele disse que conseguiu a pistola com identificação argentina com um policial, mas não quis passar outros detalhes.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e porte e posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. "As armas apreendidas irão para o setor de balística, junto das munições. As drogas serão analisadas em laboratório e, depois, incineradas", detalhou.
Jovem é preso com pistola da PF argentina, submetralhadora e drogas no ES

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