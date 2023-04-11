Boiando em rio

Boneco é confundido com corpo e mobiliza policiais e bombeiros no ES

Militares dos Bombeiros vestiram roupa de mergulho e levaram um bote para realizar o resgate, mas, ao chegarem ao local exato onde estava o tal 'corpo', viram que era um boneco

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 14:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 abr 2023 às 14:11
A Polícia Militar recebeu um chamado, na manhã desta terça-feira (11), de que havia um corpo boiando no Rio Veado, que corta a cidade de Guaçuí, na Região do Caparaó. Até aí, nada fora do comum para a rotina dos militares – que acionaram o Corpo de Bombeiros para o resgate. No entanto, no local, as equipes constataram que, felizmente, se tratava apenas de um boneco de pano. Dezenas de pessoas acompanharam os trabalhos, posicionadas em cima de uma ponte para ver a cena. 
Segundo a Polícia Militar, populares que moram próximo à ponte do Rio Veado, no Centro de Guaçuí, acionaram a corporação por volta de 8h30, informando sobre um corpo que estaria boiando no local.
Boneco mobiliza resgate dos bombeiros em rio do Caparaó
Boneco mobiliza resgate dos bombeiros em rio do Caparaó Crédito: Leitor| A Gazeta
Ao chegarem ao local, os militares também pensavam se tratar do corpo de uma pessoa boiando no Rio Veado, próximo a um tronco de árvore. Os policiais, então, acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate da 'vítima' da água.
Militares dos Bombeiros vestiram roupa de mergulho e levaram um bote para realizarem o resgate, mas, ao chegarem ao local exato onde estava o tal 'corpo', descobriram que, na verdade, se tratava de um boneco. A equipe empenhou, ao todo, uma hora do dia por conta do chamado.
A reportagem de A Gazeta questionou o que teria sido feito com o boneco após a equipe constatar a confusão, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Tópicos Relacionados

Bombeiros Guaçuí Polícia Militar
