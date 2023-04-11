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Bairro São Clemente

Jovem é assassinado com cinco tiros na cabeça em Aracruz

Ruy Cesar Stefanelli, de 23 anos, foi morto no meio da rua Santa Luzia, no bairro São Clemente; caso é investigado e, até o momento, nenhum suspeito foi detido

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 12:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 abr 2023 às 12:27
Delegacia de Aracruz
Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz Crédito: Governo do ES
Um jovem de 23 anos foi morto com cinco tiros na cabeça na tarde desta segunda-feira (10), no bairro São Clemente, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Ruy Cesar Stefanelli não resistiu aos ferimentos e morreu no local, na rua Santa Luzia.
Conforme boletim de ocorrência da PM, os suspeitos não foram localizados no momento em que a equipe esteve no local do crime. Não há informações sobre como o assassinato teria acontecido, nem a possível motivação.
O corpo de Ruy foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e até o momento nenhum suspeito foi detido
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a corporação.

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