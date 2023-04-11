Jovem é assassinado com cinco tiros na cabeça em Aracruz

Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz Crédito: Governo do ES

Um jovem de 23 anos foi morto com cinco tiros na cabeça na tarde desta segunda-feira (10), no bairro São Clemente, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Ruy Cesar Stefanelli não resistiu aos ferimentos e morreu no local, na rua Santa Luzia.

Conforme boletim de ocorrência da PM, os suspeitos não foram localizados no momento em que a equipe esteve no local do crime. Não há informações sobre como o assassinato teria acontecido, nem a possível motivação.

O corpo de Ruy foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e até o momento nenhum suspeito foi detido