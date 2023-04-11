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Trânsito

Ciclista morre atropelado por caminhão na BR 101 no Norte do ES

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (11), por volta de 6h40; José Maria Barroso da Silva, de 64 anos, faleceu no local e caminhoneiro foi levado para o PA de Sooretama

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 08:56

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 abr 2023 às 08:56
Vítima recebeu atendimento às margens da BR 101, mas não resistiu aos ferimentos
Vítima recebeu atendimento às margens da BR 101, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação/PRF
Um ciclista de 64 anos morreu atropelado por um caminhão na altura do km 123,5 da BR 101, em Sooretama, próximo ao limite com Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (11), por volta de 6h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Maria Barroso da Silva não resistiu e faleceu no local.
Após a tragédia, o corpo de José Maria ficou às margens da pista, perto da bicicleta, e o caminhão ficou tombado no acostamento, do outro lado da estrada. Ainda não há detalhes sobre como ocorreu o atropelamento.
Carreta tombada do outro lado da pista, na BR 101, em Sooretama
Caminhão tombado do outro lado da pista, na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
De acordo com a PRF, o caminhoneiro foi socorrido em estado leve e levado para o Pronto Atendimento de Sooretama. A corporação informou que a ocorrência está em andamento.
A Eco101, responsável pela administração da rodovia, disse que para o atendimento foram enviados recursos da concessionária, e foram acionados a PRF e a Polícia Civil para atendimento à ocorrência. O acidente não causou interdição na via.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta terça-feira (11), por volta de 7h46, para uma ocorrência de colisão com morte na BR 101, em Sooretama. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. "A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)", disse a corporação.

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