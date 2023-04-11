Ciclista morre atropelado por caminhão na BR 101 no Norte do ES

Vítima recebeu atendimento às margens da BR 101, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação/PRF

Um ciclista de 64 anos morreu atropelado por um caminhão na altura do km 123,5 da BR 101, em Sooretama, próximo ao limite com Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (11), por volta de 6h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Maria Barroso da Silva não resistiu e faleceu no local.

Após a tragédia, o corpo de José Maria ficou às margens da pista, perto da bicicleta, e o caminhão ficou tombado no acostamento, do outro lado da estrada. Ainda não há detalhes sobre como ocorreu o atropelamento.

Caminhão tombado do outro lado da pista, na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, o caminhoneiro foi socorrido em estado leve e levado para o Pronto Atendimento de Sooretama. A corporação informou que a ocorrência está em andamento.

A Eco101, responsável pela administração da rodovia, disse que para o atendimento foram enviados recursos da concessionária, e foram acionados a PRF e a Polícia Civil para atendimento à ocorrência. O acidente não causou interdição na via.