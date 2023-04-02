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Acidente grave deixa um morto e dois feridos na BR 101 em Linhares

Colisão envolvendo carro, carreta e moto ocorreu na noite deste sábado (1°); José Roberto Bobbio, de 55 anos, morreu após perder controle da direção do automóvel e invadir contramão

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 11:43

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 abr 2023 às 11:43
José Roberto Bobbio, de 55 anos, morreu em acidente na BR 101
José Roberto Bobbio, de 55 anos, morreu em acidente na BR 101 Crédito: Acervo Pessoal
Um acidente grave envolvendo um carro, uma carreta e uma moto matou um homem de 55 anos e deixou outras duas pessoas feridas na noite deste sábado (1°) no km 131 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
José Roberto Bobbio, de 55 anos, motorista do automóvel, morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto, de 54 anos, e a passageira, de 49 anos, foram socorridos a um hospital, ainda não informado.
O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e conversou com o irmão da vítima. João Bobbi contou que só teve conhecimento da morte de José Roberto na madrugada deste domingo (2)
Carro conduzido por José Roberto ficou destruído em acidente em Linhares
Carro conduzido por José Roberto ficou destruído em acidente em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
João Bobbi disse que o irmão seguia sentido Sooretama, onde encontraria uma namorada. Ele teria perdido o controle do carro, invadido a contramão, rodado na pista e colidido com a carreta. Em vídeo compartilhado em redes sociais, a pessoa que fez a gravação diz que a batida foi tão forte que o veículo de José Roberto foi partido ao meio.
No mesmo sentido da carreta, vinha um casal em uma motocicleta. Eles acabaram colidido com o veículo. Apesar dos ferimentos, eles não estão em estado grave, segundo do agente da Polícia Rodoviária Federal, Costa Negro. 
Acidente grave deixa um morto e outros dois feridos na BR 101
Acidente grave deixa um morto e outros dois feridos na BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta
“Um cara sem detalhes, irmão maravilhoso, trabalhador ao extremo, vivia pelo trabalho. Era viúvo e estava indo para casa da namorada em Sooretama. Era querido por todos”, disse João.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na noite de sábado (1°), para uma ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser examinado e liberado para os familiares.

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