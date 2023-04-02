Acidente grave deixa um morto e dois feridos na BR 101 em Linhares

José Roberto Bobbio, de 55 anos, morreu em acidente na BR 101 Crédito: Acervo Pessoal

Um acidente grave envolvendo um carro, uma carreta e uma moto matou um homem de 55 anos e deixou outras duas pessoas feridas na noite deste sábado (1°) no km 131 da BR 101 , em Linhares , no Norte do Espírito Santo.

José Roberto Bobbio, de 55 anos, motorista do automóvel, morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o condutor da moto, de 54 anos, e a passageira, de 49 anos, foram socorridos a um hospital, ainda não informado.

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e conversou com o irmão da vítima. João Bobbi contou que só teve conhecimento da morte de José Roberto na madrugada deste domingo (2)

Carro conduzido por José Roberto ficou destruído em acidente em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

João Bobbi disse que o irmão seguia sentido Sooretama, onde encontraria uma namorada. Ele teria perdido o controle do carro, invadido a contramão, rodado na pista e colidido com a carreta. Em vídeo compartilhado em redes sociais, a pessoa que fez a gravação diz que a batida foi tão forte que o veículo de José Roberto foi partido ao meio.

No mesmo sentido da carreta, vinha um casal em uma motocicleta. Eles acabaram colidido com o veículo. Apesar dos ferimentos, eles não estão em estado grave, segundo do agente da Polícia Rodoviária Federal, Costa Negro.

Acidente grave deixa um morto e outros dois feridos na BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta

“Um cara sem detalhes, irmão maravilhoso, trabalhador ao extremo, vivia pelo trabalho. Era viúvo e estava indo para casa da namorada em Sooretama. Era querido por todos”, disse João.