Capixaba de 9 anos vai disputar Olimpíada de Matemática nos EUA

Pedro Henrique Uliana, de 9 anos, foi selecionado para Olimpíada de Matemática em Nova York Crédito: Divulgação

Ele curte futebol, mas também mitologia grega. Ele gosta de brincar com os amigos, mas ainda consegue tempo para mergulhar no universo da astronomia. Pedro Henrique Uliana, de apenas 9 anos, tem múltiplos interesses e sua mais recente conquista era um sonho: foi selecionado para participar da etapa internacional da Olimpíada de Matemática, em Nova York, nos Estados Unidos, após ser classificado na fase regional.

Diagnosticado com altas habilidades (superdotação), Pedro Henrique cursa o 5º ano do ensino fundamental em uma escola particular de Vila Velha . Segundo a mãe, a administradora Pricilla Uliana, a capacidade cognitiva do filho o levou para uma turma adiante do habitual para a faixa etária.

"Desde pequenininho ele é fascinado por coisas diferentes. No ano passado, entrou no mundo das olimpíadas e foi ouro na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica)", conta a mãe, orgulhosa com a conquista de Pedro Henrique, que agora vai representar o Espírito Santo na disputa internacional.

Também em 2022, acrescenta Pricilla, o filho passou na etapa regional da Olimpíada de Matemática e foi classificado para a internacional, em Houston, nos Estados Unidos, porém, a comunicação da seleção à família foi muito próxima da data da competição e Pedro Henrique não conseguiu viajar.

Desta vez, Pricilla afirma que já está tudo certo para o filho viajar em julho. Ele embarca na companhia do pai, Alex, para participar da competição.